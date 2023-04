Los gastos del coche que te puedes desgravar en la declaración de la Renta 2022

Vamos a decirte qué gastos relacionados con tu coche te puedes desgravar a la hora de hacer la declaración de la Renta 2022. Como ya sabes, hay bastantes cosas que desgravan en tu declaración, y hoy vamos a centrarnos especialmente con las que están relacionadas con tu vehículo.

Vamos a hablarte de los tres tipos de deducciones que puedes desgravar de la declaración con un coche, que son cuando compras un coche nuevo, con los coches para autónomos, o los coches de empresa.

Gastos de coche nuevo que puedes desgravar

Si has comprado un coche nuevo propio y trabajas por cuenta ajena, normalmente no hace falta que lo hagas constar porque no sueles poder desgravar nada de esa compra. Sin embargo, existen dos excepciones con las que sí vas a poder beneficiarte a la hora de hacer la declaración.

Si tienes una minusvalía del 33% o más, entonces vas a poder desgravarte hasta el 4% del IVA de la factura de la compra del coche. Esto lo podrás hacer independientemente de si eres tú quien conduce o tienes un familiar a tu cargo con esa minusvalía.

Y si tienes familia numerosa, entonces puedes desgravar hasta un 50% del impuesto de matriculación. Eso sí, el coche tiene que estar a nombre de los progenitores, y estos no deben hacer solicitado una deducción por otro vehículo en los últimos cuatro años.

Gastos de coches para autónomos

Si eres un autónomo, entonces sí que hay algunas cosas más que de las que puedes beneficiarte. Aunque cuando declaras la compra de un coche como autónomo, se diferencia entre quienes se dedican al transporte del resto de autónomos. Y claro, las ventajas fiscales no son las mismas en ambos casos.

Si eres autónomo y te dedicas al transporte, ya seas transportista, taxista, agente comercial, profesor de autoescuela, repartidor, etcétera, entonces hay unas ventajas concretas. y es que te puedes desgravar hasta el 100% del IVA en tus gastos, incluyendo los del combustible. Eso sí, el coche tiene que estar a tu nombre, y debes utilizarlo para trabajar.

En cuanto al resto de autónomos, cuando su trabajo no está relacionado con el transporte, se pueden deducirse hasta el 50% de las cuotas de amortización, intereses e IVA cuando utilizan el coche para trabajar. Además, también pueden deducir hasta el 50% de los gastos de combustible, aunque tendrás que demostrar que utilizas el coche a la hora de trabajar, e incluso puede que tengas que dar una lista de clientes a los que te desplazas para ver.

Para coches de empresa

Cuando el coche lo ha comprado una empresa para que lo use alguno de sus empleados o varios de ellos, también hay casos en los que se pueden hacer deducciones. Por ejemplo, si el coche está a nombre de la empresa pero no se hace un uso privado, si se usa solo para trabajar, entonces la empresa puede desgravar parte del precio que tuvo el coche al comprarlo, o parte de los gastos de la operación.

En coches para empresa para uso privado y no solo para trabajar, se considera que el coche forma parte del salario y tiene beneficios fiscales. Por ejemplo, hay que tributar el 20% de su valor de mercado al año. Las deducciones se aplican dependiendo de aspectos como su precio o su eficiencia energética.

Aquí, la deducción será del 15% si el coche no emite más de 120 g/km de CO2 y su costó menos de 25.000 euros. Sube al 20% para híbridos o de combustión por auto gas, GLP o gas natural que cuestan menos de 35.000 euros, y del 30% para eléctricos de batería, autonomía extendida o híbridos enchufables con autonomía mínima de 15 kilómetros y precio de menos de 40.000 euros.

