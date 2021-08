FIFA 22 y eFootball (PES 2022): novedades, demos, ediciones, fechas y plataformas disponibles

La nueva temporada futbolística ya ha empezado, y como cada año, esto también supone el pistoletazo de salida para los dos principales videojuegos de fútbol. Hoy te vamos a decir todo sobre estos dos juegos, tanto de FIFA 22 como de un eFootball que es el sucesor del desaparecido PES después de que Konami decidiera reinventar su franquicia.

Vamos a decirte de forma resumida cuáles son las principales novedades de cada uno de los títulos, y también lo que se sabe sobre sus posibles demos. Además, también te diremos las diferentes ediciones que va a tener cada uno de ellos, así como las plataformas en las que estarán disponibles. Y ojo, porque sobre todo en eFootball hay mucha novedad.

Novedades de FIFA 22

Como cada edición, FIFA 22 va a traer bajo el brazo un pequeño repertorio de novedades con las que va a mejorar el juego. Ya sabes que FIFA no suele cambiar drásticamente de una edición a otra, pero sí que va introduciendo pequeñas mejoras y novedades en una continua evolución. Este año, ha tocado el salto definitivo a la next gen, dejándose plataformas importantes por el camino.

La principal novedad de FIFA 22 es la tecnología HyperMotion, una herramienta del motor Frostbite que estará presente en las versiones de PS5, Xbox Series y Stadia para mejorar los partidos. Su secreto reside en haber capturado los movimientos de 22 futbolistas profesionales, y con un algoritmo de aprendizaje automático obtuvieron más de 8,7 millones de fotogramas y otros registros.

Con este algoritmo, lo que consiguen es que se puedan generar nuevas animaciones en tiempo real para que las interacciones sobre el terreno de juego sean más orgánicas. Vamos, que los jugadores reaccionarán mejor a los contextos de los eventos y movimientos que se den en los partidos. Por cierto, a modo de curiosidad, los dos equipos con los que se registraron los movimientos son andaluces, el Atlético Sanluqueño y el Gerena de Sevilla.

En definitiva, esta tecnología ha aportado más de 4000 nuevas animaciones en tiempo real, interacciones más orgánicas y realistas sobre el terreno de juego gracias a su algoritmo dedicado, y una mejora en la respuesta y la presencia física de todos los jugadores. La polémica es que sólo las versiones de Xbox Series, PS5 y Stadia tendrán esta tecnología, quedándose fuera los jugadores de PC.

Además de esto, también hay otras novedades, como nuevas mecánicas como un nuevo sprint explosivo, habiendo también nuevas tácticas ofensivas y físicas de balón optimizadas. Estas novedades sí que llegarán a todas las versiones de anterior generación. También se mejora la inteligencia de los porteros, para que reaccionen mejor ante los rivales.

Las versiones de consola de nueva generación también obtienen una mejor inteligencia artificial táctica, con jugadores que toman 6 veces más decisiones por segundo, reaccionan más rápido, y con una IA defensiva reprogramada para que los equipos mantengan la formación comportándose como una unidad.

FIFA 22 contará con varios modos de juego, que son el modo Carrera, el FIFA 22 Ultimate Team y los Clubes Pro, además de VOLTA. En cuanto a las licencias, habrá más de 17000 jugadores, más de 700 equipos y más de 30 ligas, incluyendo la UEFA Champions League, la CONMEBOL Libertadores y la nueva UEFA Europa Conference League en calidad de exclusividad.

Novedades de eFootball (PES 22)

La franquicia PES ha muerto, y su sucesor es un juego al que Konami ha llamado simplemente eFootball, que es un nombre que llevaba ya un tiempo usando a modo de apellido. Con este cambio, todo el concepto del juego cambia por completo, pasando de ser una alternativa a FIFA a un juego bastante diferente.

eFootball será un juego free-to-play, lo que quiere decir que será totalmente gratuito poder jugar, aunque habrá contenidos a los que sólo podrás acceder pagando por ellos. En cualquier caso, no habrá ya cada año una nueva versión, sino que tendrás una base a modo de juego como servicio, que se irá ampliando con parches y actualizaciones anuales. Además, el juego será exclusivamente digital, lo que quiere decir que no habrá versiones físicas que comprarse.

Sobre sus novedades, poco sabemos, aunque hay que esperar que prácticamente todo va a ser nuevo. Esto es así porque el juego utilizará el motor gráfico de Unreal Engine, diferente al que usaban los PES, lo que ofrecerá el aspecto general de todo. Además, también hay una nueva tecnología llamada Motion Matching, que mejorará notablemente las animaciones de los jugadores sobre el campo.

En cuanto a licencias, PES va a seguir apostando por licencias de equipos en exclusiva: FC Barcelona, FC Bayern Munich, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo y River Plate. El resto, serán equipos, jugadores y ligas inventados.

Y hablando de contenido, lo más destacable es que el juego será lanzado sin prácticamente contenido, será como el lanzamiento de una demo, del motor gráfico y la posibilidad de jugar algunos partidos locales con sus equipos exclusivos y crossplay entre consolas de una misma familia.

Luego, en otoño se empezarán a añadir sus ligas online, un modo de construcción de equipos, y crossplay entre consolas de diferentes marcas y PC, además de un pase de temporada. Y luego en invierno llegarán los tornos de esports, el crossplay con las versiones para móviles, o soporte para controles en móviles.

No hay demos para FIFA 22 y PES 2022

Un año más los juegos vienen sin demos. FIFA 22 ya ha hecho una beta temporal para probar sus tecnologías, y lo próximo que vendrá será directamente el lanzamiento oficial del juego. Eso sí, es de esperar que los usuarios de suscritos a EA Play tengan las correspondientes 10 horas de acceso anticipado sin coste adicional más allá de lo que ya cuesta el servicio.

En cuanto a eFootball, se puede considerar que su lanzamiento inicial es poco más que una demo, algo que ha reconocido la propia Konami, diciendo que lo que les urge es que la gente pueda empezar a jugarlo cuanto antes. Como te hemos dicho en el punto anterior, el juego llegará con la única posibilidad de hacer amistosos entre un puñado de equipos, y el resto de modos se irá añadiendo poco a poco.

Versiones que habrá de los juegos

FIFA 22 viene con la polémica de la mano este año debido a sus versiones. Por un lado están las versiones con todo de las Xbox Series, PS5 y Stadia, que son las que vienen con todo, y luego las de Xbox One, PS4 y PC sin la tecnología HyperMotion. Da igual que tengas un PC de 5000 euros más potente que una consola next gen, seguirás sin poder disfrutar de la tecnología HyperMotion en él.

Para colmo, no habrá actualización gratuita entre las versiones de Xbox One y PS4 y las de Xbox Series y PS5. Esto es algo que permiten prácticamente todos los juegos que se lanzan en la generación anterior y también en la nueva, pero Electronic Arts ha decidido ser uno de los pocos que juega en contra de los usuarios.

Y luego está la maltratada Nintendo Switch, que un año más tendrá la Legacy Edition. Esto significa que será exactamente el mismo juego que en los tres años anteriores, sin nuevas características, funciones ni modos de juego, y que simplemente se actualizarán las plantillas.

Por otra parte, eFootball solo tendrá versiones digitales, que estarán disponibles para descargar en PC, PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One. Konami todavía no ha especificado qué diferencias puede haber entre ellas. También habrá versiones para móviles Android e iOS, de las que cabe esperar que no sean tan potentes como para consolas. De momento, no se sabe nada de Nintendo Switch.

Ediciones y fechas de lanzamiento

A continuación, vamos a especificarte las diferentes ediciones y fechas de lanzamiento de FIFA 22. Este año parece que no va a haber tantas ediciones como en anteriores temporadas, y básicamente habrá dos diferentes, además de la Legacy de Switch.

FIFA 22 Edición Estándar : Disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 1 de octubre de 2021. Cuesta 74,99 euros

: Disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 1 de octubre de 2021. Cuesta 74,99 euros FIFA 22 Ultimate Edition : Disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 27 de septiembre de 2021 por sus 4 días de acceso anticipado. Cuesta 99,99 euros.

: Disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 27 de septiembre de 2021 por sus 4 días de acceso anticipado. Cuesta 99,99 euros. FIFA 22 Legacy Edition: Disponible para Nintendo Switch el 1 de octubre de 2021. Cuesta unos 39,99 euros.

Más allá de la edición Legacy de la Switch, FIFA 22 este año viene con dos ediciones diferentes. La estándar es la que puedes comprar en formato físico o digital, y tiene un jugador de Equipo de la semana, a Mbappé cedido, y cesiones de FUT, además de un talento local en el modo Carrera. La edición Ultimate incluye más artículos orientados al FUT, así como doble versión para generación antigua y nueva generación de consolas, un acceso anticipado y 4600 FIFA Points.

eFootball (PES 22) solo tendrá una única edición, que podrás conseguir de forma totalmente gratuita en su web oficial. Estará disponible para PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 y PS5, aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento. Será gratuita, pero tendrá un sistema de pases de temporada sin un precio desvelado todavía. Durante 2022 deberían llegar las ediciones para móviles.