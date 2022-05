Facebook Protect: qué es y cómo activarlo

Vamos a explicarte qué es y cómo activar Facebook Protect, un sistema de seguridad de Facebook con el que se mejorará la seguridad de tu cuenta. Facebook lleva tiempo avisando a sus usuarios que esta función es obligatoria, y que si no se activa perderás el acceso a tu cuenta. Por lo tanto, si eres un rezagado como yo y todavía no lo habías activado, esta es la oportunidad.

Primero, vamos a empezar explicándote de forma sencilla qué es esto de Facebook Protect exactamente, de forma que si ya lo habías activado anteriormente sin informarte demasiado puedas saberlo. Y en segundo lugar, te guiaremos por el proceso para activarlo si no lo has hecho todavía.

Qué es Facebook Protect

Facebook Protect es una herramienta de seguridad creada por Facebook en 2019 con motivo de las elecciones que tuvieron lugar en Estados Unidos. El su objetivo es reforzar la seguridad de tu cuenta de Facebook para evitar que otras personas puedan acceder a ella, y detectar cualquier actividad sospechosa.

De esta manera, con esta herramienta activada Facebook podrá analizar cosas como las ubicaciones de los inicios de sesión, o los dispositivos no verificados desde los que se puede estar accediendo a tu cuenta. Así, puede intentar prevenir que hackeen tu cuenta de Facebook, y añade un extra de privacidad.

El concepto de este servicio es admitir que suceden hackeos en Facebook, y que las cuentas con más seguidores pueden intentar ser hackeadas para influir en las personas que las leen con mensajes falsos. Por eso, Facebook está imponiendo su activación para mejorar la seguridad de los perfiles en su red social.

En esencia, de cara al usuario este sistema de seguridad es sencillo. Cuando lo vayas a activar, Facebook analizará tu cuenta para detectar si existen "vulnerabilidades", y en el caso de que detecte alguna de ellas te propondrá solucionarlas. Una vez solucionadas, Facebook Protect quedará activado.

Pero esto no es tan complicado como parece, porque solo habrá dos tipos de vulnerabilidades que puedas tener que solucionar. La primera será que tu contraseña no sea segura, y de ser así te dirá que la cambies por una contraseña segura. Y en segundo lugar, te obligará a activar su autenticación en dos pasos en el caso de que no la tengas activa.

Cómo activar Facebook Protect

Para activar Facebook Protect, solo tienes que entrar en la Configuración de Facebook. Para eso, en la pantalla principal pulsa en el botón de opciones arriba a la derecha, y en el menú que se abre pulsa en Configuración y privacidad. Aquí dentro, ahora pulsa en la opción de Configuración.

Esto te llevará a la pantalla de configuración de Facebook. En ella, en la columna de la izquierda pulsa en el apartado de Seguridad e inicio de sesión. Cuando lo hagas, pulsa en el botón Empezar de la opción Facebook Protect, que será la primera que te aparezca arriba del todo.

Esto te abrirá una pantalla de información y bienvenida. En ella podrás informarte sobre este servicio, y lo único que tienes que hacer aquí es pulsar en el botón de Siguiente para continuar.

Esto te va a llevar a otra pantalla donde se te van a explicar las dos cosas que va a hacer Facebook Protect por ti. En primer lugar, te ayudará a mejorar tu inicio de sesión, y también te enviará actualizaciones de seguridad y avisos cuando lo tengas activado. Aquí, simplemente pulsa en Siguiente para ir al siguiente paso.

Por tu parte, lo único que te influye ahora es lo relacionado con iniciar sesión. Para mejorar esto, Facebook te dirá si tu contraseña es insegura o si no tienes autenticación en dos pasos activada. Si alguna de estas dos cosas está mal, tendrás que pulsar en Solucionar y seguir los pasos para activar la verificación en dos pasos o cambiar la contraseña. Y ya está. Una vez hagas esto ya tendrás Facebook Protect activado.