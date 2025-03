Estafa del falso ganador en Facebook: como funciona este timo cuando participas en concursos y cómo evitarlo

Vamos a explicarte cómo funciona y cómo evitar la estafa del falso ganador en Facebook. Sucede cuando participas en algún tipo de sorteo en esta red social, y el estafador responderá a tu comentario para hacerte creer que eres la persona que ha ganado.

Vamos a empezar el artículo explicándote la manera en la que funcionan estos engaños y algunas de las variantes que puedes encontrar. Y luego pasaremos a decirte cómo puedes evitar caer en estas trampas.

Cómo funciona este timo

Este engaño funciona cuando has participado en algún concurso de Facebook que requiera que dejes un comentario. Ya sabes, uno de esos en los que te piden que menciones a algo o que dejes un comentario de alguna manera para poder participar.

Entonces, lo que hace el cibercriminal es responder a tu mensaje diciendo que has ganado. Usará una cuenta en la que pueda u ocultar quién es o directamente hacerse pasar por el artista o entidad que esté realizando el sorteo.

En su comentario, lo normal es que esta persona te deje un enlace para supuestamente acceder a tu premio. Este enlace te llevará a una web diseñada para engañarte y para robarte datos con formularios a rellenar para recoger tu premio, y en algunos casos también para robarte tu cuenta o robarte dinero.

Este tipo de engaños lleva bastante tiempo en Facebook, y hay varios tipos diferentes a los que te puedes enfrentar. Su forma de proceder es similar, pero su habilidad para engañarte haciéndose pasar por alguien puede variar. Hay algunos que son bastante simples y fáciles de distinguir, pero hay otros en los que clonan nombres y fotos de perfil, y puede ser más fácil picar en ellos.

Al final, con lo que juegan estos timadores es con tus ganas de llevar un concurso. Cuando recibes la notificación verás el nombre y la imagen de perfil falsificados y unas primeras palabras de felicitación, y eso puede empujarte a pulsar y actuar de forma precipitada.

Cómo evitar este engaño

Lo más importante si alguien te responde a un comentario con el que participas en un concurso y te dice que has ganado es verificar la información con la cuenta real en cuya publicación comentaste. Cuando se realizan estos sorteos siempre se hace una publicación anunciando los ganadores, y si no lo han hecho verifica los tiempos y hasta cuándo han dado para participar.

Lo importante es que no te precipites pulsando en enlaces. De hecho, normalmente no te van a comentar para decirte que has ganado, simplemente se va a hacer una publicación nueva. Por lo tanto, por defecto deberías sospechar de estos mensajes.

Ten mucho cuidado si te escriben por mensaje privado que te llegue a Messenger. En muchos casos los estafadores te escribirán directamente. No te fíes si aparentemente es la misma cuenta, porque tanto el nombre de una cuenta como su imagen de perfil suele falsificarte.

En caso de duda, contacta con la cuenta original en cuya publicación has comentado. Diles el mensaje que has recibido, porque así te podrán confirmar que es un engaño, e incluso ayudarás a que ellos puedan avisar al resto de participantes para no caer en estos timos.

En cualquier caso, las medidas se pueden resumir en sangre fría y verificar los resultados del concurso en el que hayas participado. Sobre todo sangre fría, no te dejes llevar por la emoción.

