Décimo premiado online de Lotería de Navidad 2024: cuándo y cómo cobrarlo y qué pasa con los premios gordos

Enhorabuena, te ha tocado ese décimo de la Lotería de Navidad 2024 que compraste online. ¿Pero ahora qué tienes que hacer para cobrarlo? Vamos a explicarte lo que debes saber sobre esto, tanto las cosas a tener en cuenta como los plazos como los diferentes procedimientos que debes realizar.

La manera de proceder depende de la cuantía del premio, porque no es lo mismo que te toque una pedrea de 100 euros que el que te haya tocado el gordo. En algunos casos vas a poder cobrar también online los décimos que hayas ganado, aunque si el premio es gordo la forma de proceder cambia.

Cómo cobrar un décimo digital

Cuando compras un número de la Lotería de forma digital y te ha tocado algo, tendrás que cobrarlo en la misma tienda online donde lo has comprado. Esto no lo puedes hacer en cualquier sitio, ya que las webs y establecimientos donde pueden comprarse décimos digitales son bastante limitados.

Si compraste tu décimo digital en la web de Loteriasyapuestas.es, tendrás que cobrarlo a través de tu cuenta de usuario de esa misma página. Y lo mismo pasa con otros servicios a través de Internet como TuLotero, o administraciones con tienda online como La Bruixa d’Or. Tendrás que ir a sus respectivas webs para combrarlos.

Los premios inferiores a 2.000 euros no dan problemas. Si te tocan, lo normal es que el saldo se agregue a tu cuenta de usuario, y luego solo vas a tener que transferirlo a tu cuenta bancaria con el mecanismo que ofrezca esa web para poder hacerlo.

Estos sistemas suelen ser los de ingresarte el dinero con el mismo método de pago que vinculases a tu cuenta para recargar saldo, como una tarjeta bancaria. En algunos casos, es posible que las páginas te exijan una cantidad mínima para realizar la transferencia, como unos 3 euros.

Cuando un premio es superior a 2.000 euros, la cosa se vuelve más compleja. En la web oficial de Loteriasyapuestas.es o administraciones con servicio online como La Bruixa d’Or, tendrás que solicitar el cobro en sus webs, y este cobro lo gestionará tu entidad bancaria para ingresártelo en tu cuenta. La única condición es que el banco esté autorizado para operar en España.

Para este procedimiento tendrás que dar algunos de tus datos personales, como el DNI para poder identificarte. Normalmente suelen pedírtelo al registrarte, pero si no lo hubieras hecho, será necesario para poder cobrar el premio.

Si el premio es igual o superior a 40.000 euros, también se tramitará a través de una entidad bancaria española, como los de más de 2.000 euros. Aquí, lo que debes tener en cuenta es que tu premio tendrá una retención del 20% en impuestos. Pero no te preocupes, porque esta retención la va a gestionar y tramitar directamente la administración online o el servicio donde hicieras la compra y gestiones el cobro para que tú no tengas que hacer nada.

En el caso de TuLotero, debes saber que este servicio te permite comprar décimos para tenerlos en tu cuenta, pero también puedes añadir los números de décimos físicos que tienes en casa. En este servicio no podrás cobrar un décimo si no lo has comprado con ellos, y si metes uno de los que tienes físicamente es solo para saber si te ha tocado algo.

Y por último, recuerda que los décimos de Lotería Nacional caducan a los tres meses. Esto quiere decir que este es el plazo de tiempo del que dispones para poder cobrar tu premio, y si te pasas de los tres meses lo perderás todo, será como si nunca te hubiera tocado.

Cobrar los décimos físicos

Y los décimos que tienes en formato físico porque los has comprado en persona en una administración o porque los has comprado online para que te los manden a casa, también depende del premio. Si te tocan menos de 2.000 euros debes ir a una administración de loterías con tu DNI para cobrarlos en ella.

Si el premio es de 2.000 euros o más, entonces tendrás que ir a tu banco para gestionarlo allí. Debe ser una entidad española, y debes cobrarlos en una sucursal dentro de España. Por lo tanto, si estás viviendo en otro país tendrás que venir a España para cobrarlo.

