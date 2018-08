Vamos a explicar cómo ver las solicitudes de amistad que has enviado en Facebook. Es posible que a lo largo del tiempo hayas enviado solicitudes de amistad a muchas personas, de las cuales sólo algunas te respondieron. Por eso, nunca está de más poder saber cuáles son las solicitudes que dejaron pendientes.

Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, explicarte cómo ir paso a paso hasta la sección de Facebook en la que vas a poder ver todas las solicitudes de amistad que has enviado pero han sido rechazadas o ignoradas. Una vez allí, podrás pulsar sobre ellas para decidir si quieres cancelar la solicitud.

Ver solicitudes de amistad enviadas en Facebook

En la página web de Facebook tienes un botón con el icono de dos bustos que sirve para consultar las solicitudes de amistad. Y lo primero que tienes que hacer es precisamente pulsar ese botón de Solicitudes de amistad para desplegar el menú en el que puedas visualizarlas.

Verás que te aparece un menú emergente con las solicitudes de amistad que puedas tener, y en el que justo debajo tendrás también varias sugerencias de personas que puedas conocer. En este menú, pulsa sobre la opción Ver todas que te aparecerá justo debajo del todo para que se abra en una página nueva.

Irás a una página en la que verás el mismo contenido que estabas viendo antes en el menú emergente. Aquí, pulsa sobre la opción Ver las solicitudes enviadas que te aparecerá debajo de las solicitudes que has recibido.

Y ya está, al hacerlo entrarás en una página en la que verás todas las solicitudes de amistad que has enviado y a las que no se les ha hecho caso. De esta manera podrás saber, por ejemplo, quién no parece estar interesado en establecer contacto.

