Cómo saber qué hora es en otro país

Saber qué hora es en otra parte del mundo puede ser bastante complicado, aun cuando conozcas en qué franja horaria se encuentra. Hoy veremos cómo puedes calcular la hora en cualquier región del mundo fácilmente, tanto la actual como una hora concreta.

Existen varias formas de lograr lo mismo, por ejemplo con páginas web especializadas en este tipo de conversiones. Veremos cómo lo puedes hacer directamente en Google y en Windows, usando la aplicación de reloj preinstalada en Windows 10.

Opción 1: con Google

Probablemente la forma más fácil de saber qué hora es en cualquier parte del mundo es buscarlo en Google. El propio navegador te ofrece la respuesta directa en los resultados, siempre y cuando hagas una búsqueda que pueda reconocer. Estas son algunas de las búsquedas que puedes usar (cambia [lugar] por el lugar).

Hora en [lugar]

qué hora es en [lugar]

qué hora es ahora en [lugar]

La búsqueda actual te muestra la hora actual, pero ¿y si quieres hacer una conversión más compleja? Por ejemplo, si quieres saber qué hora es en Brasil cuando son las 7 de la tarde en París. También es posible con Google, aunque en este caso no todas las formas están disponibles en español (al menos por ahora).

Puedes hacer búsquedas en Google usando tres variables: la hora, la franja horaria de origen y la franja horaria de destino para hacer una conversión horaria compleja en segundos y directamente en Google. Esto es lo que debes buscar:

[hora] [lugar origen] to [lugar destino]

[hora] [lugar origen] time to [lugar destino] time

[hora] in [lugar origen] what time in [lugar destino]

[hora] en [lugar origen] que hora en [destino]

Por ejemplo, puedes buscar "15:00 Madrid to Bangkok", "2:00 pm Paris what time in Turkey", "3:00 en Alemania que hora en Japón". Si no ves la caja con resultados directos en Google, prueba distintas combinaciones hasta que aparezca.

Opción 2: en Windows

Si no te convence el resultado de Google o no quieres depender de Internet, la aplicación de reloj de Windows te permite ver qué hora es en cualquier parte del mundo. Para abrirla, lo más fácil es abrir el menú inicio y escribir reloj (1). Te aparecerá en la lista bajo mejor coincidencia con el nombre Alarmas y reloj (2).

En la aplicación de Alarmas y reloj de Windows, ve a la pestaña Reloj internacional (1) para ver sobre el mapa qué hora es en donde estás y en el resto de lugares que le especifiques. De entrada solo te mostrará tu ubicación actual, así que pulsa el botón + (2) para añdir otros lugares.

Cuando pulses el botón anterior se abrirá un cuadro de búsqueda para que escribas el nombre del lugar que quieres añadir. Empieza a escribir para recibir una lista de sugerencias. Cuando hayas encontrado el lugar que te interesa, haz clic en él.

Esto te mostrará la hora actual en todos los lugares que añadas. Si quieres comprar cualquier otra hora, debes pulsar el botón Comparar, en la barra inferior (es el icono con dos relojes, tal y como se ve en la captura de pantalla anterior).

En el modo comparar horas se añade una barra inferior con la cual puedes ajustar la hora. Mueve el ratón sobre ella para elegir una hora concreta, o usa la rueda del ratón para girar la rueda. De este modo, puedes ver qué hora es en los distintos países en cualquier momento y no solo para la hora actual. Cuando hayas terminado, pulsa la X de abajo para volver al modo normal.

