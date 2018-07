Cómo saber si existe una dirección de e-mail

¿Te han dado una dirección de correo y no estás seguro de si existe o se la acaban de inventar? Pues sigue leyendo, pues hoy veremos cómo saber si una dirección de e-mail existe en verdad o no. Eso sí, recuerda que que una dirección exista no quiere decir que pertenezca a quien te la ha pasado: es posible que exista, pero sea de otra persona.

Si estás intentando escribir un mail y no paras de recibir errores y el mensaje nunca parece llegar a su destino, es posible que la dirección de correo no exista. Ahora bien, si quieres estar seguro, hoy te daremos una lista de herramientas para comprobar si un e-mail existe o no.

¿Existe la dirección de correo?

Email Verifier detecta que la dirección de correo de Bill Gates es correcta

Comprobar si una dirección de correo existe de forma manual es un proceso bastante técnico y cuyo resultado no es totalmente concluyente, así que lo más fácil es recurrir a páginas web que hacen el trabajo por ti. Existen decenas de ellas, y el proceso es tan fácil como poner la dirección de correo y recibir la respuesta en unos segundos.

Estas páginas te ayudarán a descartar direcciones de correo falsas porque sean incorrectas o estén basadas en un dominio que no existe, pero también se encargarán de la difícil tarea de determinar si una dirección existe en dominios que sí existen. Estas son algunas de las alternativas a tu disposición:

Email Hippo: te permite comprobar hasta 20 direcciones de correo electrónico al día, y te indica con una puntuación el grado de confianza de que dicha dirección exista o no.

Email Verifier: una alternativa apta para novatos como para usuarios experimentados, pues te resume el resultado pero permite a estos últimos ver los detalles para que tomen sus propias conclusiones.

Verify Email: una alternativa muy sencilla y al grano. Pones la dirección de correo y te dice si es buena (GOOD) o mala (BAD). Tienes un límite de cinco verificaciones por hora.

¿Cómo saber si una dirección de correo existe?

Las tres alternativas que te hemos presentado antes so gratis (con un número máximo de verificaciones al día o por hora) y no requieren de ningún tipo de registro, de modo que lo único que tienese que hacer es entrar en una de ellas, escribir la dirección de correo que quieres comprobar y pulsar el botón.

Ejemplo de e-mail que no existe (izquierda) y que sí (derecha)

Todos los verificadores de nuestra lista están disponibles en inglés, pero por suerte no necesitarás saber idiomas para entender el resultado. Generalmente se explica claramente si la dirección es buena o mala, a veces acompañada con iconos o color rojo, fácil de entender.

Eso sí, aunque este tipo de verificación te arrojará resultados correctos en un gran número de casos, ten en cuenta que en algunos casos podría fallar, pues algunos servidores están configurados para evitar que se pueda comprobar si existen direcciones de correo para evitar así el spam. Lo mejor en caso de duda es comprobar una dirección de correo que sepas que existe y luego otra de la que tengas duda en un mismo servidor, para tener una mayor certeza de que la comprobación está funcionando.

