Cómo republicar una imagen o vídeo en Instagram incluyendo el nombre del autor original

Hoy vamos a explicarte cómo republicar la publicación de otra persona en tu Instagram señalando de quién es la publicación. Instagram tiene varias aplicaciones de terceros que te ayudan a mejorar tu experiencia, y entre ellas las hay que te permite compartir las publicaciones de otros respetando la fuente original.

Se trata de una función parecida al retweet de Twitter que ya se puede hacer en la historias, pero que de momento y pese a los rumores la empresa dice no tener intención de llevarla a las publicaciones generales. Por eso, nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlo paso a paso con una de las aplicaciones más conocidas que hay para ello.

Vamos a utilizar la aplicación Repost for Instagram. Primero porque sirve para imágenes y vídeos, y es una aplicación disponible en Android e iOS, por lo que el tutorial sirve para ambos. Además, no requiere que te identifiques con tu cuenta de Instagram, ya para publicar el repost te envía a la app original, y también porque es una de las más utilizadas y populares para esta función. Cuando abres la aplicación te saltan anuncios, pero puedes pagar por una versión Pro sin publicidad.

Cómo postear en Instagram

Por lo tanto, el primer paso es descargar la aplicación en Android o iOS a través de Google Play o la App Store. Una vez descargada, ejecútala antes de empezar a utilizar Instagram para que se quede en segundo plano. Cuando detecte que has copiado un enlace de Instagram, actuará automáticamente.

Ahora, abre a Instagram dejando Repost en segundo plano, y busca la publicación que quieras compartir. Una vez la encuentres, pulsa sobre el icono de los tres puntos que hay en la parte de arriba de cada publicación para ver las opciones.

Cuando pulses ese icono, te aparecerá un menú emergente con opciones relacionadas con el post. En él, pulsa sobre el botón de Copiar enlace, y la dirección web de esa publicación concreta quedará guardada en el portapapeles de tu móvil.

Funcionando en segundo plano, la aplicación Repost reconocerá el enlace que has guardado en el portapapeles, y te lanzará una notificación diciéndote que puedes abrir el enlace la app. Pulsa sobre la notificación que te va a aparecer para abrir Repost con el enlace, o directamente pulsa sobre la aplicación para abrirla y que lo reconozca. Si tienes la versión gratuita, al abrir la app tendrás que cerrar la publicidad que te saltará.

La aplicación se abrirá, y te mostrará cómo quedará la imagen cuando la republiques. En la parte de abajo hay una barra en la que puedes cambiar la posición del recuadro en el que sale el nombre de la cuenta que publicó originalmente la foto o el vídeo, y también podrás elegir si mostrar el cuadro en color claro u oscuro. Cuando lo tengas a tu gusto, pulsa sobre el botón Repost para iniciar el proceso de republicar.

Al pulsar el botón Repost, se te informará de que se ha guardado el texto original de la publicación en el portapapeles por si también quieres incluirlo. Esta ventana es puramente informativa, o sea que simplemente pulsa el botón Open Instagram para procesar la foto o el vídeo y abrirlo en Instagram como una publicación nueva. En el caso de los vídeos, el procesado puede tardar bastante.

Y ya está, cuando se abra Instagram será como si hubieses utilizado una foto o vídeo que tienes ya en tu móvil, y podrás editar la imagen que vas a repostear a tu gusto con las herramientas nativas de la aplicación.

En el paso de añadir un texto a la imagen que hay antes de publicarla puedes poner lo que te venga en gana. Pero si quieres utilizar el texto original de la publicación sólo tienes que mantener el dedo pulsado en el cuadro de texto y pulsar en la opción Pegar cuando te aparezca. También puedes hacer esto, y luego escribir algo tuyo al principio para añadir algún comentario.

Visto paso a paso, el proceso parece bastante más complejo de lo que es. Por eso, en este GIF lo tienes todo del tirón para que veas que una vez te has acostumbrado a la herramienta es mucho más rápida de utilizar. Verás que básicamente sólo tienes que cambiar de aplicación dos veces, y siempre lo harás de forma prácticamente automática.

Personalmente esta aplicación me ha funcionado a las mil maravillas, pero si no te convence tienes decenas de otras disponibles en la tienda de aplicaciones de tu móvil. Pero si vas a descargar otras aplicaciones, ten cuidado con las que te pidan utilizar las credenciales de tu cuenta de Instagram u otorgar demasiados permisos. A veces esto es irremediable, pero en este caso existen muchas aplicaciones que no las piden.

En Xataka Basics | Cómo compartir las historias de Instagram donde te han mencionado