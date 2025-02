Cómo recuperar los archivos borrados en Android y en qué casos puedes hacerlo

Vamos a explicarte cómo recuperar archivos borrados en tu móvil con Android, y en qué casos vas a poder hacerlo. No es algo tan sencillo como parece, y te vamos a explicar por qué, además de todo lo que necesitas saber respecto a esto y por qué depende de tu móvil y tus apps que puedas hacerlo.

Vamos a explicarte tres cosas. Primero te diremos cómo y cuándo puedes recuperar archivos borrados de la memoria del móvil en general. Luego te diremos qué pasa con los archivos borrados de tus apps, y terminaremos diciéndote una última alternativa que quizá puede ayudarte.

Recuperar archivos borrados en Android

Android es un sistema operativo bastante modular, y cada fabricante lo modifica eligiendo las aplicaciones que quiere que vengan preinstaladas. Recuperar archivos borrados depende de tu explorador de archivos, de esa aplicación específica con la que accedes a las carpetas de la memoria de tu móvil y puedes gestionarlas, crearlas o borrarlas, tanto las carpetas como los archivos.

Concretamente, si tu explorador de archivos tiene papelera de reciclaje podrás recuperar el archivo que has borrado. Y si no la tiene, no podrás recuperarlo. En el caso de que tengas varias aplicaciones de explorador de archivos, dependerá de la que has usado cuando borraste lo que quieres recuperar.

Entra en la aplicación de exploración de archivos y mira las opciones, busca si tienes una carpeta de reciclaje. En el caso de que no la tengas, no podrás recuperar archivos borrados, pero puedes instalar una app de explorador de archivos con papelera para que esto no te pueda pasar. Por ejemplo, la app Files de la propia Google tiene papelera, pero hay cientos más y mejores.

Qué pasa con los archivos borrados de las apps

Normalmente, las aplicaciones que tienes instaladas se encargan de gestionar los archivos que mueves en ellas. Por ejemplo, WhatsApp se encarga de gestionar las fotos que te mandan o que guardas en ella, y si borras una la aplicación la borrará de la memoria del móvil.

Por lo tanto, recuperar los archivos borrados dentro de una app depende de si la aplicación permite recuperarlos. En casos como WhatsApp o Telegram no podrás recuperarlos, pero hay algunas apps que quizá sí te permitan hacerlo.

Existen apps para no perder notificaciones o archivos en WhatsApp, pero tienen ciertos peligros. Estas apps requerirán poder leer y registrar tus notificaciones y archivos, y le estarás enviando todos estos datos a una empresa de la que no conoces nada. Por lo tanto, no te recomiendo demasiado utilizarlas.

Último recurso: copia de seguridad

Puedes configurar tu móvil Android para que haga copias de seguridad cada determinado tiempo, aunque tanto de los archivos de las carpetas como de tus fotos y vídeos o de los mensajes y configuraciones. Así, si has perdido algo importante podrás restaurar la última copia de seguridad y recuperar los elementos que había en el momento en el que la hiciste.

Para configurar las copias de seguridad tienes que ir a los ajustes y entrar en la sección de Sistema. Aquí, pulsa en el apartado de Copia de seguridad, y podrás elegir de qué quieres hacerla. También hay otras aplicaciones de terceros que puedes instalar para realizarlas.

Un consejo: archivos duplicados

Si hay archivos concretos que no quieres perder por error, como una entrada de cine o cosas similares, mi consejo es que los dupliques. Además de mantener el original, puedes enviártelo a ti mismo por WhatsApp o Telegram para tenerlo a mano, o hacer una copia en una carpeta interna del móvil pero otra en una carpeta en la nube.

La idea detrás de esto es que minimices el riesgo de perder estos archivos, ya que si borras sin querer la carpeta donde los tenías, todavía los tendrás en ese mensaje a ti mismo o en esa otra carpeta en la nube. Esto es algo más tedioso, pero muy recomendable en archivos importantes o incluso fotografías o vídeos.

