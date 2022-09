Cómo quitar el botón de Buscar de la pantalla de inicio de tu iPhone en iOS 16

Vamos a explicarte cómo quitar el botón de Buscar de la pantalla de inicio en iOS 16, de forma que ya no esté siempre presente en la parte inferior de la pantalla. Se trata de un botón que da te un acceso rápido a Spotlight, el buscador universal de iOS, y que aparece como alternativa a realizar el gesto de deslizar la pantalla hacia abajo para mostrarlo.

Este botón nunca ha estado ahí, y Apple lo ha implementado en la última actualización para que los usuarios que no conocen Spotlight tengan un acceso más cómodo a él. Pero aunque no ocupa espacio ni le resta huecos a las apps, si no te apetece tenerlo y prefieres un escritorio más limpio, vas a poder quitarlo fácilmente desde los ajustes.

Desactiva el botón de Buscar

Lo primero que tienes que hacer es entrar en los ajustes de tu iPhone, pulsando en la aplicación ajustes que te aparece en el escritorio, o buscándola en el buscador. Esto te llevará a la configuración de iOS.

Una vez estés dentro de los ajustes de iOS, tienes que bajar hasta el tercer bloque de opciones. En él, pulsa en la opción de Pantalla de inicio que te aparecerá con un icono en el que ves la pantalla de inicio con iconitos pequeños.

Una vez dentro del apartado de Pantalla de inicio, verás que aparecen varias opciones diferentes para configurar su aspecto. Aquí, tienes que desactivar la opción de Mostrar en la pantalla de inicio de la sección Buscar, y el buscador dejará de aparecerte. Si quieres que vuelva a mostrarse, podrás venir aquí y volver a activar la opción cuando quieras.