Cómo proteger chats de WhatsApp con FaceID o TouchID en iOS con su versión beta

Vamos a explicarte cómo proteger chats de WhatsApp con huella dactilar o FaceID en iOS, una nueva función de privacidad de la app de mensajería. Con ella, tal y como vemos en Xataka Móvil, puedes hacer que algunos chats concretos de WhatsApp queden bloqueados y que no se pueda acceder hasta que no uses tu cara o tu huella dactilar.

De esta manera, te asegurarás que alguien que coja momentaneamente tu móvil no pueda acceder a estos chats, ya que tendrán otra capa de protección. De momento, la función solo está disponible para la versión beta de WhatsApp para iOS, pero pronto llegará a todos.

Bloquea biométricamente un chat de WhatsApp

Lo que tienes que hacer es entrar en un grupo o chat de WhatsApp, y pulsar en el nombre para ir a su configuración. Dentro de la configuración, tienes que pulsar en la opción de Bloqueo de chats, que solo te aparecerá si está actualizada la app a esta versión beta.

Irás a una pantalla en la que se te describe esta función. En ella, lo que tienes que hacer es usar el interruptor que aparece para activar la opción de Bloquear este chat con FaceID, o con TouchID si tienes un iPhone algo más antiguo.

Y ya está. Cuando hayas hecho esto, tu chat quedará bloqueado, aunque sólo estarán bloqueados en este dispositivo, y si te conectas desde otro a la vez allí estarán bien. Después, todos los chats bloqueados quedan dentro de la categoría bloqueados del listado de chats, y entrando a la opción y desactivándola en cada uno podrás desbloquearlo para que no se te pida FaceID o TouchID para entrar.

Imagen de cabecera | Xataka Móvil

En Xataka Basics | WhatsApp en varios móviles a la vez: cómo funciona la opción multidispositivo y cómo vincular un móvil paso a paso