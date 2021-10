Cómo pedirle a Google que elimine la foto de un menor de sus resultados de búsqueda

Vamos a explicarte cómo pedirle a Google que elimine la foto de un menor de sus resultados, un nuevo proceso con el que darle a los padres y menores una herramienta para cuidar de su privacidad. Con ello, Google no eliminará las fotos de las webs donde estén, pero sí evitarán que no aparezcan en la pestaña Imágenes ni como miniaturas en ninguna función de búsqueda.

Para retirar estas imágenes, vas a necesitar la dirección URL de la foto en la que aparezca un menor de 18 años. La dirección tiene que ser la de la foto de origen, la que está en la web que quieres que Google oculte de sus resultados. Además, la petición sólo la pueden hacer los menores afectados, sus padres o tutores. Vamos, que no puedes ir tú y solicitar que retiren imágenes de menores que no conoces.

Pedir la retirada de imágenes de menores en Google

Lo primero que tienes que hacer es tener copiado y a mano el vínculo a la imagen del menor de edad que quieras eliminar de los resultados de búsqueda de Google. Tiene que ser a la raíz de la imagen, esa dirección URL que te lleva directamente a ella en la web en la que está subida.

Ahora, tienes que entrar en esta página web creada por Google dentro de su índice de ayuda. En ella tienes la explicación de todo lo que necesitas, y se te explica cómo funciona el proceso. Una vez lo leas todo y lo tengas claro, pulsa en el botón de Iniciar solicitud de retirada que aparecerá en ella.

El proceso es el siguiente. Se te irán haciendo preguntas, y según respondas a cada una se te mostrará la siguiente hasta que lo tengas todo completado. En primer lugar, tendrás que decir si has contactado con el responsable de la web en la que está subida la foto para pedirle que la elimine. Aquí, da igual si respondes que prefieres no hacerlo o que sí, pero si no sabes cómo se hace, te aparecerá una ayuda.

Una vez respondas a esa primera pregunta, se te preguntará después qué contenido quieres eliminar. En el caso de este tutorial, tendrías que elegir la opción de Imágenes de una persona menor de 18 años actualmente, que te aparecerá en último lugar. Pero también puedes aprovechar el cuestionario para eliminar otro tipo de contenido.

A continuación, se te pedirá especificar si las imágenes de la persona menor son explícitas, que quiere decir que en ellas se muestra algún tipo de acto de abuso. Aquí, Google puede eliminar imágenes explícitas y no explícitas cuando son de menores, pero esto les ayudará a organizar las prioridades. Es importante decir la verdad.

Ahora, llegarás a la parte final del cuestionario. En ella, tienes que rellenar varios tipos de datos, como por ejemplo el nombre del menor, el tuyo si actúas en su nombre, y tu relación con esa persona si no eres tú. También tendrás que decir la edad del menor, tu país de residencia y un correo electrónico de contacto. También podrás indicar si el contenido está actualmente subido en una web, o simplemente aparece en el caché de las búsquedas de Google.

Por último, también tendrás campos para indicar las direcciones a las imágenes que están subidas a Internet para que Google las elimine de los resultados. Además, también se te pedirá que muestres direcciones de páginas de resultados de Google que apunten a ellas, y decir los términos de consulta, las palabras que has de escribir para que aparezca la imagen.