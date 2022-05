Cómo pedir cita previa para hacer la declaración de la Renta 2021 por teléfono

Vamos a explicarte todo lo que necesitas para pedir cita previa para la declaración a través del teléfono de la Renta 2021, el denominado Plan Le Llamamos. Si quieres realizar la declaración a través de este método, tienes del 3 de mayo al 29 de junio para solicitar una cita previa, y necesitarás tener preparados algunos documentos con datos que te pedirán durante la llamada, y que también te vamos a decir.

Aquí, hay que dejar claro que todavía no puedes pedir cita previa para ir a la oficina y que te hagan la declaración de la Renta allí. Lo que se activa hoy es el método para que la Agencia Tributaria te llame para hacer tu declaración por teléfono, y que así no te tengas que desplazar. Es una alternativa si no entiendes todo el procedimiento de utilizar el borrador de la Renta a través de Internet.

Cuándo pedir cita previa para la declaración por teléfono

Aunque el Plan Le Llamamos es una llamada que te van a hacer para realizar la declaración de la Renta por teléfono, igualmente vas a necesitar solicitar una cita previa. Cuando lo hagas, establecerás un día y una hora concretos para que te llamen, y así puedes prepararte y planificar el momento. Vamos, que no te pille haciendo la compra o en la calle.

En cuanto a cuándo pedir la cita previa, como te hemos dicho al principio tienes del 3 de mayo al 29 de junio para solicitar una cita previa. Vas a tener diferentes métodos para solicitar la cita previa, desde a través de Internet hasta varios números de teléfono. Podrás anular tu cita previa 24 horas antes en el caso de que no vayas a estar disponible.

Cómo solicitar la cita previa

Vas a tener tres métodos para solicitar tu cita previa para que la Agencia Tributaria te llame por teléfono para hacer la declaración durante la llamada. Estos tres métodos son a través de Internet, a través de una aplicación móvil o por teléfono.

Cita previa por Internet : Necesitarás entrar en la web de la cita previa, cuya dirección es sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/cita-previa/cita-previa-renta.html. En ella, necesitarás identificarte con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia. Podrás elegir un día y una hora.

: Necesitarás entrar en la web de la cita previa, cuya dirección es sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/cita-previa/cita-previa-renta.html. En ella, necesitarás identificarte con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia. Podrás elegir un día y una hora. Por teléfono : Tienes varios teléfonos a los que puedes llamar, siempre de lunes a viernes y de 9 a 19 horas. Por una parte, tienes los teléfonos teléfonos automáticos 915357326 o 901121224, y también los teléfonos de cita previa personal 915530071 o 901223344. Se te propondrá un día y una hora para la llamada, y puedes elegir.

: Tienes varios teléfonos a los que puedes llamar, siempre de lunes a viernes y de 9 a 19 horas. Por una parte, tienes los teléfonos teléfonos automáticos 915357326 o 901121224, y también los teléfonos de cita previa personal 915530071 o 901223344. Se te propondrá un día y una hora para la llamada, y puedes elegir. App de la Agencia Tributaria: La aplicación de la Agencia Tributaria está disponible en Android a través de Google Play, y en tu iPhone a través de la App Store. En los teléfonos automáticos 91 535 73 26 o 901 12 12 24 y en los teléfonos de cita previa personal 91 553 00 71 o 901 22 33 44. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas.

Qué documentos necesitarás tener en la llamada

Una vez hayas solicitado tu cita, cuando el día o la hora lleguen la Agencia Tributaria te llamará desde los teléfonos 810520052 o 917276222 (si vives en el extranjero) al número de teléfono que tú les hayas facilitado para contactarte. Cuando te llamen, vas a necesitar tener preparados varios datos y documentos que te pedirán durante la llamada.

Lo primero que debes saber es que vas a necesitar un método para identificarte, y como no puedes enseñar el DNI hay dos alternativas. Si estas registrado en Cl@ve PIN, deberás tener a mano el móvil que comunicaste al registrarte, y si no, tendrás que entrar en esta web para obtener un número de referencia.

También necesitas tener documentación sobre tu situación personal. Aquí, la que necesitas depende de cada caso, pero la que siempre te van a pedir es tu DNI original y una fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración, el número IBAN de tu cuenta bancaria, y las referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad, en los que vivas de alquiler, u otras circunstancias.

Además, también se te pedirá cualquier justificante que pudiera dar derecho a deducciones autonómicas u otro beneficio fiscal. Por ejemplo, si vives alquilado necesitarás el NIF del arrendador y las cantidades pagadas por el alquiler, si compraste una vivienda habitual con ampliación del préstamos necesitarás los saldos pendientes de amortizar del préstamo original, los recibos de los seguros si tienes hipoteca, o los justificantes de donativos que hayas realizado..

También va a haber otros tipos de documentos que se te van a pedir si has percibido diferentes tipos de renta o rentas durante el año 2021, y no aparecen en tus datos fiscales. Son bastantes documentos que dependen de cada situación, y puedes encontrar una lista con todos en esta página web.