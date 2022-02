Cómo ocultarte al máximo en Google Chat: guía para maximizar tu privacidad

Te traemos una pequeña guía para maximizar tu privacidad en Google Chat, el servicio de mensajería instantánea de Google. La empresa del buscador lleva años intentando posicionarse en el sector de las aplicaciones de mensajería, aunque con mucha inestabilidad, transformaciones y cambios de enfoque en sus servicios. Y actualmente, su aplicación de mensajería es Google Chats.

Lamentablemente, Google Chats no tiene demasiadas opciones de privacidad, ya que no es una aplicación independiente sino una ramificación de tu cuenta de Google. Nosotros, vamos a centrarnos en los cambios que puedes hacer desde la app, y en los que están enfocados a tu privacidad con respecto al resto de usuarios de Google Chat, ya que para la privacidad general de tu cuenta de Google tenemos otra guía.

Lo que haremos en el artículo será decirte las opciones que tienes disponibles, para que luego tú seas quien decida cuáles aplicar dependiendo del nivel de privacidad que estés buscando. Y recuerda que, si crees que falta mencionar alguna opción o tienes algún truco de privacidad que tú utilizas con Google Chat, te invitamos a compartirlo con todos en la sección de comentarios. Así, el resto de lectores también se beneficiará de los conocimientos de nuestra comunidad de xatakeros.

No hace falta que des tu teléfono

El servicio de mensajería de Google no funciona mediante tu número de teléfono, sino por la cuenta de Google de cada persona. Esto quiere decir que no vas a tener que darle tu número a nadie, sino que solo tendrás que compartir tu correo de Gmail con aquellas personas con las que quieras hablar. Esta persona necesitará agregarte a sus contactos, pero será suficiente con añadir tu cuenta de correo electrónico.

Esto te va a dar bastante flexibilidad a la hora de utilizar Google Chat de una manera privada. Por ejemplo, puedes crearte una cuenta específica de Google para determinadas conversaciones con gente que no quieras que tenga tu correo real.

Crea una cuenta solo para determinados chat

Tal y como te estábamos diciendo en el punto anterior, cada cuenta de Google que tengas creada, cada correo de Gmail, actúa como un perfil diferente para Google Chat. Por lo tanto, si quieres cuidar tu privacidad al máximo puedes crear una cuenta sin tu información personal o con otra información inventada, una que puedas utilizar para compartir con la gente que no conozcas bien.

Esto es algo que no va a tener demasiada complicación, ya que la app de Google Chat te dejará vincular más de una cuenta de Google e ir alternando de una a otra. Por lo tanto, puedes añadir varias cuentas de Google (correos de Gmail), e ir moviéndote de una a otra dependiendo de las personas con las que quieras hablar.

Cambia tu foto de perfil

Cuando estés utilizando una cuenta de Google en la aplicación de Chat, puedes hacerla un poco más privada cambiando la foto de perfil que utilizas. Solo ten en cuenta que este cambio afectará a todos los servicios de Google, incluyendo Gmail. Sin embargo, siempre puedes utilizar cualquier imagen que sea un poco menos personal que la cara.

Para cambiar la foto de perfil, tendrás que pulsar en tu imagen de perfil en cualquier servicio de Google, e ir a la opción de gestionar tu cuenta. Esto te llevará a una pantalla en la que, entre otras cosas, puedes pulsar sobre tu foto para cambiarla por cualquier otra imagen que prefieras.

Cambia tu nombre u otros datos

Si quieres ocultarte al máximo cuando estás utilizando Google Chat, una de las medidas más radicales que puedes tomar junto a quitar tu cara de la foto de perfil es cambiar tu nombre por otro que no sea el tuyo y que no tenga relación. Puedes poner lo que quieras, un nombre en clave o uno inventado, o hacerlo solo en una cuenta secundaria que quieras utilizar para charlar con desconocidos.

Para cambiar esto, también tienes que pulsar en tu imagen de perfil en la aplicación de Chat e ir a la opción de gestionar tu cuenta. Aquí, en la ventana de información personal vas a poder cambiar cualquiera de tus datos personales, desde tu nombre hasta el sexo o la fecha de nacimiento.

Oculta determinados datos de otras personas

Tu cuenta de Google puede ser muy personal, y cuando utilizas alguno de los servicios de la empresa te expones a que otras personas con las que te comunicas puedan acceder a esa información. Para evitarlo, Google te permite decidir quién puede ver determinados tipos de información personal, para decidir si ciertos datos solo los puedes ver tú o si son públicos.

Para cambiar esto, también tienes que pulsar en tu imagen de perfil en la aplicación de Chat e ir a la opción de gestionar tu cuenta. Aquí, pulsa en la pestaña de Datos y privacidad, y en el apartado de Información que puedes compartir con otras personas pulsa en Perfil. Esto te llevará a una pantalla donde verás toda tu información básica.

Aquí, aunque hay cosas como tu nombre o imagen de perfil que tienen que ser públicos sí o sí, por eso te hemos enseñado cómo cambiarlo, puedes pulsar en el resto de opciones para marcarlas como públicas o privadas. Si en un elemento de tu información personal marcas la opción de Solo tú, nadie más podrá ver esa información, y si eliges Todos los usuarios cualquiera podrá verla.

En cuanto a la información que vas a poder hacer privada, podrás hacerlo con tu sexo, tu fecha de cumpleaños y tu correo principal, aunque si tienes uno secundario lo puedes ocultar. También puedes ocultar tus datos laborales y de dónde estudiaste.

Además de esto, en la pestaña de Datos y privacidad tienes también una opción llamada Compartir ubicación. En ella, puedes ver con quién compartes tu ubicación en tiempo real y cancelarlo, de forma que no necesites ir haciéndolo cuenta por cuenta.

Configura tu estado de actividad

Google Chat tiene un sistema de estados de actividad, que por defecto está basado en tu actividad. Esto quiere decir que si estás mirando la aplicación, la app le mostrará a los demás que estás activo en Chats. Vamos, que las otras personas van a saber si has estado mirando, algo que posiblemente no quieras que pase.

Aquí, esto lo vas a poder contrarrestar poniendo manualmente tu estado como ausente, o configurando un estado propio que sea más ambiguo. Para hacer esto, pulsa el botón de menú, y en la primera opción del menú lateral vas a poder ampliar estas opciones para evitar aparecer como activo.

Ignora mensajes de ciertas personas

Recibir las notificaciones de los mensajes que te manda la gente puede hacer que los mires, y al hacerlo la otra persona puede saber que lo has hecho. Pero hay algo que puedes hacer, ignorar personas para que sus mensajes no envíen notificaciones. También vas a poder bloquear contactos, pero al ignorarlos la otra persona no se va a dar cuenta de nada.

Para hacer esto, tienes que pulsar en la imagen de perfil de la persona con la que estás hablando o del grupo. Esto te llevará a un menú, donde puedes desactivar la opción de Notificaciones. Y listo, cuando lo hagas, los mensajes de esta persona ya no enviarán notificaciones.

La otra persona no será notificada de nada, simplemente no tendrá ni idea de si te has conectado o no, y solo verá que no le has leído. En este menú también vas a poder simplemente silenciar los mensajes de alguien, o marcar un chat como no leído por si en cuanto lo lees te arrepientes y no quieres que la otra persona lo sepa.

Qué pasa con la confirmación de lectura

Tengo una mala noticia, y es que Google Chat no tiene un modo de impedir deliberadamente que puedas leer mensajes sin que la otra persona lo sepa. Por lo tanto, vas a necesitar tener mucho cuidado para evitarlo si quieres pasar desapercibido o desapercibida cuando una persona te está escribiendo.

Una opción es limitarte a leer las notificaciones del mensaje que te vayan llegando, aunque cuando te escriban mucho puede que no aparezca todo el contenido del chat. También puedes intentar leer los mensajes manteniendo el modo avión con el móvil, pero entonces, cuando lo quites inmediatamente la otra persona sabrá hasta dónde has leído.

Otra opción es la de marcar un mensaje como no leído después de leerlo. Esto lo puedes hacer de dos maneras. Por una parte, puedes pulsar sobre un mensaje para marcarlo como no leído. Pero si buscas la opción en el perfil de la persona con la que hablas, puedes marcar como no leída toda la conversación.

Y qué pasa con el resto de opciones

Lamentablemente, Google Chat es junto a Facebook Messenger una de las peores aplicaciones en cuanto a opciones de privacidad. Por lo menos, si nos centramos en cuanto a opciones disponibles para pasar desapercibido. Faltan muchos controles, y siempre vas a tener tu cuenta atada a la de Google.

Si lo que estás buscando es privacidad, WhatsApp tiene bastantes más opciones disponibles para ocultarte a los demás, y otra gran alternativa todavía más versátil es la de Telegram. Sin embargo, si eres usuario del chat de Google, espero que estos consejos te ayuden en el caso de que no quieras optar por una alternativa.