Todos tenemos algún juego en Steam que nos avergüenza un poco o que no queramos que nuestros amigos sepan que hemos empezado a jugar o que jugamos 300 horas a él cuando siempre lo negamos. Por eso, hoy vamos a explicarte cómo ocultar en Steam tus juegos o a qué juegos estás jugando, para que por lo menos no envíes esa notificación de que has empezado a jugar a algo.

Se trata de dos soluciones bastante sencillas que te vamos a enseñar a configurar en pocos pasos. Para las notificaciones es suficiente con desconectarte o ponerte invisible en el chat de Steam, y para no mostrar tu catálogo o las horas jugadas tendrás que ir a la configuración de privacidad.

Evitar que tus amigos sepan a qué estás jugando

Si no quieres que tus amigos sepan cuándo has empezado a jugar al juego que te avergüenza o no tengan tan fácil averiguar a qué estás jugando, el primer paso es desconectarte del chat para que no tengan tan a mano poder verlo. Para eso, en la pantalla principal de Steam pulsa en la opción de Amigos y chat que tienes abajo a la derecha.

Se abrirá el chat de Steam, donde podrás ver a tus amigos conectados y a qué están jugando en tiempo real. Aquí, pulsa en la flecha hacia abajo que hay al lado de tu nombre de perfil, y en las opciones elige el modo de Desconectado o Invisible. Esto significa que ya no aparecerás en el chat, ni notificarás cuando empieces a jugar a algo

Recuerda que esto sólo ayudará a que tus amigos no sepan en tiempo real a qué empiezas a jugar, pero si entran deliberadamente en tu perfil podrán saberlo. Simplemente, no se lo chivarás cada vez que empieces a jugar a algo. Si quieres ocultar tu lista de juegos, entonces toca ir al siguiente punto.

Oculta de tu perfil los juegos que tienes

También vas a poder ocultarle a tus amigos tu lista de juegos sin necesidad de hacer invisible tu perfil, ya que es un ajuste independiente. Dentro del cliente de Steam pulsa sobe tu nombre de perfil, y cuando estés dentro de tu perfil, pulsa en el botón Modificar perfil que tienes en la parte de la derecha.

Cuando entres en la configuración de tu perfil, tienes que mirar en la columna de la izquierda donde aparecen las diferentes secciones. En ella, abajo del todo, pulsa en la sección de Configuración de privacidad para pasar a modificar los ajustes relacionados con ella.

Aquí dentro vas a poder hacer tu perfil y sus datos invisibles. Pero si no quieres que todo tu perfil sea privado, algo que sería raro y sospechoso de cara tus amigos, tienes que cambiar el parámetro de Detalles de los juegos. Esta categoría es la que hace que tus amigos puedan ver tu lista de juegos, de deseados, los logros o el tiempo que has estado jugando a ellos. Cambia el parámetro de los detalles a Privado, y tus amigos ya no tendrán esta información.

Si sólo quieres ocultar el tiempo que te pasas jugando a tus juegos, dentro de los detalles vas a poder marcar la opción de Mantener privado el tiempo de juego total. Aquí, aunque tus detalles no fueran privados, el tiempo que pasas jugando sí. Tus amigos sabrán qué juegos tienes, pero no cuánto juegas.