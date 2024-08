Vamos a explicarte cómo marcar un chat como leído o no leído en WhatsApp. De esta manera, un chat que no has leído quedará como hecho para que desaparezca su notificación, y si has leído un mensaje que quieres recordar puedes volver a marcarlo como no leído para que no se te pase.

Se trata de algo bastante sencillo de hacer, y vamos a explicártelo para que sepas que la opción existe y está disponible. Eso sí, esta opción requerirá que tengas instalada la última versión de la aplicación.

Cambiar a leído o no leído en WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer es mantener pulsado el chat que quieras cambiar a leído o a no leído. Esto puede ser un chat individual o un grupo, y debes mantener el dedo pulsado hasta seleccionarlo.

Si estás usando Android, al pulsar y seleccionar el chat tendrás que pulsar en el botón de opciones arriba a la derecha. En iPhone es suficiente con mantener pulsado para que aparezca este menú. En el menú, verás la opción de Marcar como leído. Cuando lo hagas, el punto verde que indica que no has leído el chat desaparecerá.

Para marcar chats como no leídos es lo mismo, solo que cuando pulses y abras el menú, al estar el chat leído la opción que aparece es la de marcarlo como no leído.

