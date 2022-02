Cómo hacer zoom en Google Maps con solo un dedo usando estos dos gestos

Vamos a explicarte cómo hacer zoom con un solo dedo en la aplicación de Google Maps, un pequeño truco que sirve tanto para su aplicación de Android como la de iOS. Casi todos los usuarios saben que con dos dedos solo tienes que hacer el gesto de pellizcar para controlar el zoom, pero hay otro truco menos conocido, que es otro gesto para hacer con un solo dedo.

En este artículo no vamos a poner fotos, ya que con fotos para el paso a paso no se va a ver claro cómo hacer el gesto. En cambio, hemos grabado un vídeo para que veas cómo se hace el gesto, y debajo de él vas a ver una pequeña explicación.

Zoom con un dedo en Google Maps

Para hacer zoom en Google Maps con un dedo, solo tienes que dar dos toques sobre la pantalla con un solo dedo. Cuando lo hagas, automáticamente vas a aumentar zoom centrándote en la zona sobre la que hayas dado los toques.

Hay otra manera con la que también puedes poner o quitar zoom con un solo dedo, ya que con el doble toque simple no puedes quitar zoom. Lo que debes hacer es dar dos toques con el dedo dejando el dedo pulsado con el segundo toque, y luego deslizar el dedo hacia arriba y hacia abajo para quitar o poner zoom.

Este no es un gesto reciente, sino uno que ya lleva años implementado en Google Maps, aunque no es demasiado conocido. Te puede ser útil para esos momentos en los que no puedes utilizar dos manos ni pararte a mirar los controles táctiles que hay en la aplicación. El primero es rápido, y el segundo es intuitivo y te permite ajustar el nivel de zoom a tus necesidades.