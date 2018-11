Hoy te vamos a explicar cómo grabar y dividir vídeos de más de 15 segundos en las Historias de Instagram, y lo vamos a hacer sin utilizar aplicaciones de terceros. El límite de los vídeos que puedes subir a las Historias es de 15 segundos, pero existe una manera sencilla de subir vídeos más largos a base de dividirlos.

Es posible que no conozcas esta función, pero Instagram divide automáticamente los vídeos que quieras subir. Te vamos a explicar las dos maneras de hacerlo, empezando por cuando estás grabando el vídeo, y terminando por cuando subes el vídeo desde tu galería. Este segundo método no siempre funciona, ya que en nuestras pruebas a alguno de nosotros no se nos ha dado esta opción.

Cómo se divide un vídeo mientras grabas la Story

La primera opción es la de grabar una historia de Instagram de forma normal, ya que la aplicación te la divide automáticamente cuando pasas de los 15 segundos. Para ello, entra en Instagram y pulsa sobre el botón de grabar Historias que tienes arriba a la izquierda.

Ahora, simplemente enfoca lo que quieras grabar y mantén pulsado el botón de grabar vídeo para capturar el momento que quieras en la Story. Por defecto, el botón se irá rellenando según vayan pasando los 15 segundos de tiempo estándar que tienen las historias.

Como ves en la captura, la aplicación saltará automáticamente a un segundo vídeo continuado cuando te pasas de los 15 segundos que dura el primero. De esta manera, tú puedes seguir grabando e Instagram divide el vídeo automáticamente para que tú solo tengas que preocuparte de estar atento a lo que grabas.

Cuando termines la grabación, Instagram te mostrará todos los fragmentos del vídeo que has grabado, y podrás editar cada uno de ellos de forma individual añadiéndoles sus propios filtros, GIFs y efectos. Cuando lo tengas todo listo, simplemente pulsa en Siguiente y termina el proceso de publicación.

Y ya está, la aplicación subirá todos los vídeos a las historias y los mostrará de forma continua. De esta manera, el efecto será muy parecido al que tendrías con un vídeo completo y más largo, sólo que estará perfectamente dividido en fragmentos de quince segundos.

Cómo se divide un vídeo que subes a la Story

El segundo método también es automático, aunque es posible que en algunos móviles no funcione. Por ejemplo, a mi no me ha funcionado, aunque a otras personas sí les sale la opción de forma automática. Como antes, lo primero que tienes que hacer es pulsar sobre el botón de grabar Historias que tienes arriba a la izquierda.

Ahora, en vez de pulsar en el botón de grabar debes pulsar sobre el icono de la galería, que es el que es el recuadro que te aparecerá con una visualización de tu última foto tomada. Entrando en la galería podrás utilizar un vídeo que hayas grabado con anterioridad.

Una vez entres en la galería, elige el vídeo que quieras utilizar en las Historias de Instagram. Este vídeo no tiene por qué ser de menos de quince segundos, ya que como te hemos dicho estamos haciendo todo esto precisamente para que todo se recorte y poder dividirlo en partes.

Y ya está, Instagram dividirá automáticamente el vídeo cuando se pase del límite que tienen, de manera que puedas subirlo en fragmentos. Estos fragmentos en los que se te divide los puedes editar por separado, y el efecto una vez se suban es el de un vídeo continuo más largo de lo normal.