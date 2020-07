Cómo fijar comentarios en Instagram, en Android e iOS

Vamos a explicarte cómo fijar comentarios en Instagram para que los que consideres los más destacados aparezcan siempre arriba del todo. Vamos a explicarte cómo hacerlo tanto en la versión para Android de la aplicación como en la de iOS. En la versión web todavía no se puede hacer, o sea que tocará esperar un poco más.

Instagram te va a permitir fijar hasta tres comentarios en cada publicación, los cuales se mostrarán en la parte superior del todo. De esta manera, el comentario será el primero que se vea cuando alguien vea tu publicación. Has de saber que Instagram notificará al usuario cuyo comentario has fijado, y que sólo puedes fijar comentarios en tus propias publicaciones, no en las de los demás.

Cómo fijar comentarios en Instagram para Android

Lo primero que tienes que hacer es entrar en tu cuenta de Instagram. Una vez en ella, pulsa sobre la publicación tuya en la que quieras destacar algún comentario. Una vez en la publicación, pulsa sobre la opción de ver los comentarios para acceder a todos los que hayas recibido en ella.

Irás directamente a la sección donde puedes ver todos los comentarios de la publicación que hubieras elegido. Aquí, en Android tienes que mantener el dedo pulsado sobre el comentario que quieras destacar para seleccionarlo.

Una vez hayas mantenido el dedo pulsado sobre el comentario, este quedará seleccionado. Una vez hayas seleccionado el comentario, en la parte de arriba de la ventana verás que aparecen varias opciones para aplicarlas al comentario. En este menú superior, pulsa en la opción de fijar comentario que verás con el icono de una chincheta.

Una vez lo hayas fijado, el comentario pasará a estar arriba del todo y mostrará el indicador de que ha sido fijado. Recuerda que puedes fijar un máximo de tres comentarios en cada publicación. Si quieres desfijar un comentario fijado anteriormente, debes volver a seleccionarlo manteniendo el dedo pulsado sobre él y volver a pulsar en la chincheta.

Cómo fijar comentarios en Instagram para iOS

Lo primero que tienes que hacer es entrar en tu cuenta de Instagram. Una vez en ella, pulsa sobre la publicación tuya en la que quieras destacar algún comentario. Una vez en la publicación, pulsa sobre la opción de ver los comentarios para acceder a todos los que hayas recibido en ella.

En iOS, lo que vas a tener que hacer ahora es mantener el dedo ligeramente pulsado en el comentario que quieras destacar, y mientras mantienes pulsado el comentario deslizar el dedo hacia la izquierda. Es como si quisieras mover hacia la izquierda el comentario. Muévelo sólo hasta descubrir el menú de opciones, porque si lo mueves a la izquierda del todo borrarás el comentario.

Al deslizar el comentario hacia la izquierda aparecerá un menú de opciones, las cuales se aplicarán al comentario concreto que has deslizado. En este menú, pulsa en la opción de fijar comentario que verás con el icono de una chincheta.

Una vez lo hayas fijado, el comentario pasará a estar arriba del todo y mostrará el indicador de que ha sido fijado. Recuerda que puedes fijar un máximo de tres comentarios en cada publicación. Si quieres desfijar un comentario fijado anteriormente, debes volver a deslizarlo hacia la izquierda y volver a pulsar en el icono de la chincheta.