Cómo evitar que tu cuenta de Google sea borrada por inactividad el 1 de diciembre

Vamos a explicarte cómo evitar que Google borre tu cuenta el 1 de diciembre, que es cuando la empresa del buscador procederá a borrar cuentas inactivas. Se trata de algo de lo que ya avisó hace unos meses, pero es importante recordarlo antes de que llegue la fecha límite.

Para hacer esto, primero vamos a decirte cómo comprobar si una de tus cuentas de Google será considerada inactiva. Y después, te diremos la sencilla manera en la que puedes impedir que borren una cuenta inactiva en el caso de que la tengas.

Cómo saber si Google va a borrar tu cuenta

Google no se va a poner a borrar cuentas de manera indiscriminada, sólo lo hará cuando las considere inactivas. Concretamente, va a borrar las cuentas que llevan dos años o más sin utilizarse, por lo que si tienes una cuenta que utilizas a menudo no corre peligro.

El problema puede estar en tus cuentas secundarias que lleves tiempo sin utilizar. Ya sabes, esa cuenta de Gmail que creaste hace años para algo concreto y que no has vuelto a tocar, o esa de YouTube con la que pasa exactamente lo mismo. Todos los servicios están centralizados, por lo que si Google borra una cuenta, perderás tus perfiles en todos los servicios vinculados, como Gmail, Drive o YouTube.

Si una cuenta de Google no se ha utilizado en dos años, entonces se borrará. Y si la has utilizado, ya sea para enviar un correo electrónico, ver vídeos de YouTube, o subir almacenamiento en la nube en estos últimos dos años, entonces no la vas a perder.

Cómo evitar perder tu cuenta de Google

Lo único que tienes que hacer para que una cuenta inactiva no sea borrada es utilizarla de alguna manera. Solo con entrar a tu Gmail, ver algún vídeo con ella o realizar una búsqueda en Google habiendo iniciado sesión en ella no la vas a perder.

Por lo tanto, para no perder esa cuenta secundaria que lleves tiempo sin usar solo tienes que iniciar sesión y entrar a alguno de los servicios de Google para usarlo. Con revisar tu correo o dejar un Like en YouTube será suficiente.

Y si no te acuerdas de la contraseña de esta cuenta que llevas años sin utilizar, utiliza los métodos para recuperar tu cuenta, y luego podrás cambiar la contraseña por otra o configurar una passkey de Google para no necesitar contraseñas.

