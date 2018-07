Cómo escuchar la radio FM en el móvil

Spotify, Apple Music, YouTube Music y compañía están muy bien, pero a lo mejor prefieres escuchar emisoras de radio a la vieja usanza. Hoy veremos cómo puedes escuchar la radio FM desde tu móvil, tanto si incluye la función como si no.

Aunque la mayoría de teléfonos móviles cuentan con los componentes necesarios para sintonizar las emisoras FM como una radio de toda la vida, la radio FM está desactivada en un gran porcentaje de ellos. Primero veremos cómo puedes escuchar la radio FM a la vieja usanza y después cómo puedes hacerlo mediante apps, que retransmiten radios de todo el mundo por streaming.

Opción 1: con la app oficial

La aplicación de radio de Samsung

El mejor modo de saber si tu móvil tiene el sintonizador de radio listo para funcionar es probarlo por ti mismo. Esto es así porque un mismo modelo de teléfono puede tener la función de radio FM activada en unos países y no en otros. El modo más fácil de saber si tu móvil tiene radio FM es buscar la aplicación de radio en el cajón de aplicaciones.

Las aplicaciones de radio pueden variar de un fabricante a otro, pero generalmente son muy sencillas. Primero necesitas conectar unos auriculares (que hacen de antena) y después hacer una búsqueda de emisoras, que con frecuencia es automática.

Por cierto, puedes escuchar la radio por los altavoces del móvil usando el menú Reproducir con altavoz, o similares. Tan solo recuerda que los auriculares necesitan mantenerse enchufados en cualquier caso, pues son la antena.

Si tu móvil es un iPhone, no hace falta que busques. Apple nunca ha habilitado el chip de radio FM en ninguno de sus dispositivos, a pesar de tener el chip necesario para hacerlo. En tu caso, puedes ir directamente al apartado de aplicaciones para escuchar la radio mediante streaming.

Opción 2: con una app extraoficial

La radio del Xiaomi Mi A1, que en verdad es un test

Si no tienes una aplicación de radio en tu móvil, no todo está perdido. El Xiaomi Mi A1, por ejemplo, tiene soporte para radio FM pero no una app oficial. Sin embargo, puedes escuchar la radio de forma rudimentaria desde un test del sistema. Concretamente, debes abrir la app de Teléfono y llamar al *#*#64844#*#*. Después elige el test número 32, el de Radio FM.

NextRadio, la última esperanza para quienes quieren escuchar la radio

Sin embargo, desgraciadamente no encontrarás un test similar en todos los teléfonos Android con radio FM que no cuentan con app oficial. En esos casos puedes probar la app NextRadio, que sirve de radio FM en un buen número de dispositivos. Puedes comprobar la disponibilidad en esta página web.

Algunos de los 214 dispositivos compatibles con NextRadio

NextRadio se basa mucho en el mercado norteamericano, pero hasta que el propio fabricante de tu móvil no cambie de parecer, es básicamente tu última esperanza para escuchar la radio con el sintonizador y no por Internet. Generalmente, si no te deja instalarlo desde Google Play, aquí, es que tu móvil no está soportado, pero si quieres probar tú mismo, aquí tienes su APK.

Si te deja instalar NextRadio... ¡Enhorabuena!, podrás escuchar la radio FM con él sin usar apenas datos (la app usa datos para mostrar información sobre las pistas actuales y demás), aunque es muchísimo menos que si escuchas la radio por Internet.

Opción 3: por streaming

Si nada de lo anterior ha funcionado o tienes un iPhone, siempre te quedarán las aplicaciones para escuchar la radio por streaming. Hay una gran cantidad de apps para escuchar la radio, tanto en Android como en iOS.

Una ventaja interesante es poder escuchar emisoras de todo el mundo y no solo las que emiten en tu zona. La desventaja es que funciona por Internet, por lo que consumen tus datos si no estás conectado a un Wi-Fi. Estas son las mejores apps para escuchar la radio por Internet para Android y iOS.

TuneIn Radio : una de las apps de radio más populares, con más de 100.000 emisoras de todo el mundo y todos los géneros. Está disponible tanto para Android como para iOS.

Radio FM : más de 30.000 emisoras de todo el mundo, clasificadas por países: canciones, noticias, programas de humor, etc. Está disponible tanto para Android como para iOS.

PC Radio : también encontrarás emisoras de todo el mundo (no hay un recuento oficial). Una ventaja es que puedes reducir la calidad de reproducción para ahorrar datos. Está disponible para Android y para iOS.

Simple Radio : esta app te permite escuchar 40.000 emisoras de todo el mundo (incluyendo las principales de España) y tiene una interfaz muy agradable. Está disponible para Android y para iOS.

Audials: rivalizando con TuneIn también con 100.000 emisoras, Audials te permite grabar fragmentos de radio en tu móvil y retransmitir a un Chromecast o Apple AirPlay. Está disponible tanto para Android como para iOS.

