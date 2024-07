Cómo entrar en la beta de WhatsApp de Android cuando está llena

Vamos a decirte cómo intentar acceder al programa beta de WhatsApp en el caso de que esté lleno. Como sabes, las betas de WhatsApp te permiten instalar versiones de prueba con las que puedes probar antes que nadie nuevas funciones que están siendo preparadas para su lanzamiento general.

Aunque lo normal es que cuando el programa de betas esté lleno ya no puedas hacer nada, un método que puedes probar para intentar acceder a él. No siempre te va a servir, pero incluso si no consigues acceder a la beta con él, te notificará en cuanto haya un hueco libre.

Intenta hacerte un hueco

Los programas beta para acceder a estas versiones web de WhatsApp funcionan con número limitado de usuarios, y cada vez que un usuario lo abandona se abre sitio para los demás. En esta página puedes comprobar si la beta está llena o hay algún sitio libre. Lo normal en Android es que esté llena.

El mejor método para hacerte un hueco es usar una app llamada Beta Maniac, que puedes descargar en Google Play. Esta es una aplicación en la que vas a poder elegir qué aplicaciones te interesan para unirte a su beta, y cuando pulses en Conviértete en probador intentará forzar que se te añada. Esta app puede ser más efectiva que la propia página de Google.

La manera de hacerlo es comprobando constantemente si se queda un hueco libre en una de tus aplicaciones. Y si cuando pulsas en el botón no hay sitio para que entres en la beta, la app te notificará cuando se libere algún hueco para que puedas decirle que te añada antes de que alguien más antre.

