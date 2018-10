Cómo descargar tus datos y eliminar tu cuenta de Google+ sin borrar la de Google

Google+ ha sido sentenciado, y Google ha anunciado que eliminará su red social en agosto del 2019. Si has tenido cuenta en esta red social o seguías utilizándola, hoy te vamos a enseñar cómo decirle adiós descargando tus datos y borrando tu cuenta de Google+ sin que tengas que eliminar el perfil de Google, ya que ambos van por separado.

Se trata de dos procesos diferentes, por lo que iremos en orden. Primero te diremos cómo descargarte tus datos de Google+, incluyendo tus publicaciones, círculos y comunidades, y una vez los tengas ya asegurados te contaremos cómo iniciar el proceso para borrar tu cuenta de Google+ antes de que lo haga Google a la fuerza.

Cómo descargar tus datos de Google+

Cuando se borre definitivamente tu cuenta de Google perderás para siempre los datos que hay en ella. Por eso, es recomendable hacer una copia de seguridad de de los datos que tienes en ella para descargarlos por si los necesitas en el futuro. Para ello entra en la web de Google Takeout PULSANDO AQUÍ, y si no lo has hecho ya inicia sesión con la cuenta de Google que vayas a eliminar.

Una vez estés dentro de Google Takeout, en primer lugar selecciona sólo los datos relacionados con Google+ (1), que son los +1, Círculos de Google+, Comunidades de Google+ y el Stream de Google+. En estos elementos por defecto se descargarán todas las comunidades, círculos y mensajes, aunque puedes elegir bajar los datos de sólo algunos concretos. Una vez seleccionados estos cuatro elementos, pulsa el botón Siguiente (2) para continuar con el proceso.

Ahora ya sólo te queda configurar el tipo de archivo en el que quieres descargar los datos o el tamaño de cada archivo que componga el total. También puedes decirle cómo quieres recibir el archivo, ya sea por correo electrónico o directamente en tu cuenta de Google Drive. Una vez terminado esto pulsa en el botón Crear archivo, y en unas horas Google te lo hará llegar.

Cómo eliminar tu cuenta de Google+

Ahora, entra en plus.google.com e inicia sesión con tu cuenta. Una vez lo hagas hecho, pulsa sobre la opción de Configuración que verás en la columna de la izquierda, justo debajo de las opciones de contenido. Al hacerlo entrarás en la página de configuración de Google+.

Una vez estés dentro de la página de opciones, tienes que bajar al final del todo y pulsar sobre Eliminar tu perfil de Google+. Al hacerlo Google te pedirá que confirmes tu identidad antes de seguir, por lo que te llevará a una página en la que tendrás que escribir la contraseña de tu cuenta de Google para proceder al eliminado.

Una vez confirmada tu identidad, entrarás a la página Eliminar tu perfil de Google+ donde Google te avisará de cómo afectará estos cambios a tu cuenta de Google. Por ejemplo, te dice que seguirás pudiendo controlar tus páginas de Google+, que servicios como YouTube no se verán afectados, y que aún habrá datos de Google+ que no se borren del todo. También te dirán que borrar tu cuenta de Google+ no afectará a tu cuenta de Google.

Una vez lo hayas leído todo, marca la casilla obligatoria en la que declaras que entiendes que no puedes recuperar los datos eliminados (1), que es la que te sale al final del todo. Encima, si quieres, puedes dejar de seguir al resto de personas de Google+ en otros servicios de Google, y una vez lo tengas a tu gusto pulsa sobre el botón Eliminar (2) para proceder a borrar tu cuenta.

Y ya está. Google te informará de que has eliminado correctamente tu cuenta de Google+, y te pedirá que les digas el motivo por el que te vas. Marca una de las respuestas que te aparecen o pulsa Other para escribir la tuya, y pulsa el botón Enviar para finalizar todo el proceso.

