Cómo desactivar la confirmación de lectura de Instagram para que no sepan cuándo has leído un mensaje privado

Vamos a explicarte cómo desactivar la confirmación de lectura en Instagram, de modo que en los mensajes privados no aparezca cuándo has leído algo. Esta es una opción muy común en todas las aplicaciones dedicadas específicamente a la mensajería privada, y ahora ha llegado al chat de Instagram.

Normalmente, cuando alguien te manda un mensaje privado y tú lo abres, aparece un pequeño texto de Visto que sirve para que la persona con la que hablas sepa cuánto de lo que te ha escrito has leído. Esto lo vas a poder desactivar de forma individual en cada chat, aunque si lo haces tú tampoco podrás saber cuándo lee tus mensajes la otra persona.

Esta opción está empezando a llegar ahora a los primeros usuarios. Esto quiere decir que puede que tarde un tiempo en activarse en tu cuenta, y si tienes dos cuentas puede que se active en una pero no en otra. Por lo tanto, si no ves la opción tocará tener paciencia hasta que te la activen.

Sin embargo, si prefieres mantener tu privacidad y que la otra persona no sepa ni cuándo ni cuánto has leído uno de sus mensajes, y ni siquiera si lo has hecho, puedes quitar este indicador. Esto servirá para cuando abres el mensaje pero no puedes responder, que la otra persona no piense que la ignores... o precisamente que no sepa si la estás ignorando.

Desactiva la confirmación de lectura de Instagram

Lo primero que tienes que hacer es entrar en el chat donde quieras desactivar la confirmación de lectura. Una vez allí, pulsa en el nombre de la otra persona arriba del todo para entrar a las opciones de la conversación.

Cuando pulses en el nombre, irás a los datos de tu conversación, donde puedes ver todas las fotos intercambiadas con la otra persona, y puedes silenciarla o buscar en los chats. Aquí, pulsa en la opción de Privacidad y seguridad que te aparecerá con el icono de un candado.

Y una vez estés dentro de las opciones de Privacidad y seguridad de el chat que hayas elegido, lo único que tienes que hacer es desactivar la opción de Confirmación de lectura. Para eso, pulsa en la palanquita para que se quede apagada. Y luego, si quieres, podrás volver a activar estas confirmaciones.

