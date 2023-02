Vamos a explicarte cómo declarar tus Bizum en tu declaración de la renta, y en qué casos debes hacerlo. Porque Bizum tiene sus límites a la hora de enviar dinero, pero hay otros límites que tienen que ver con el envío de dinero a otras personas sin importar la plataforma que uses, y puedes acabar viendo multas de Hacienda por enviar dinero a amigos y familiares.

Vamos a empezar diciéndote en qué casos tienes que declarar tus pagos realizados o recibidos a través de Bizum. Y una vez tenemos esto claro, pasaremos a explicarte cómo declararlos

Cuándo tienes que declarar tus Bizum

Según la normativa tributaria, y tal y como ya te hemos explicado, hay tres situaciones en las que tendrás que declarar los pagos hechos y recibidos a través de Bizum, así como a través de cualquier otra plataforma similar. Son los siguientes tres casos:

Cuando envías o recibes más de 10.000 euros al año . Cuando lo haces, incluso será tu propio banco el que informe a Hacienda de tus movimientos, por lo que es importante que luego los reflejes en tu declaración.

. Cuando lo haces, incluso será tu propio banco el que informe a Hacienda de tus movimientos, por lo que es importante que luego los reflejes en tu declaración. También deberás declarar tus Bizum si usas la plataforma para recibir ingresos con rentabilidad económica , como por ejemplo los pagos de un alquiler que alguien te pueda hacer por aquí por comodidad.

, como por ejemplo los pagos de un alquiler que alguien te pueda hacer por aquí por comodidad. Y el tercer caso es si eres autónomo, trabajador por cuenta propia, y si usas Bizum para cobrar tus servicios o tus ventas. En estos casos, es importante también que el ingreso se acompañe por el correspondiente IVA e IRPF.

Las obligaciones de declarar el dinero solo tienen lugar en estos casos específicos. Pero no tienes que preocuparte si solo quieres mandar dinero a un amigo o familiar de vez en cuando, ya que a no ser que superen la cantidad del primer punto no tienes que declararlo.

Cómo declarar tus Bizum

En estos casos, los Bizum los vas a tener que declarar en tu declaración de la Renta. La manera de hacerlo es igual que si los ingresos han sido en metálico, mediante cheques, transferencias o cualquier otra vía. Vamos, que los ingresos de más de 10.000 euros se declaran como dinero que te han enviado, y los os cobros como tal, igual que las rentabilidades.

A la hora de declarar el dinero que hayas recibido por servicios o ventas por Bizum en la declaración de la renta, debes saber que debes acompañar el ingreso con el correspondiente IVA e IRPF, igual que si se hace en metálico.

Ten en cuenta que a la hora de declarar el dinero en estos tres casos, Bizum te lo va a poner fácil, ya que en la app de tu banco cuando entres en el apartado de esta plataforma tendrás una lista con todos los ingresos y envíos de dinero. Con esta lista vas a tener muy fácil ver fechas, cantidades, y todo lo que necesitas.

Lo importante es que consideres Bizum como cualquier otro método de enviar dinero, ya sea por transferencia bancaria o dinero en efectivo. Y si no terminas de aclararte con las casillas donde declarar el dinero, puedes contactar con un asesor fiscal para que te guía con tu declaración.