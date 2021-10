Cómo crear un perfil completo con todas tus estadísticas de Spotify

Vamos a explicarte cómo crear un perfil completo con todas tus estadísticas que tienes en tu perfil de Spotify, de forma que ya no necesites esperar a sus previsualizaciones de final de año para saber tus géneros, artistas o canciones favoritas. Vamos a utilizar una web de terceros llamada Volt.fm, que precisamente ha sido creada para poder obtener tus datos y mostrarte un perfil personalizado.

Si escuchas música en Spotify pero también en CD, vinilo o nativamente en el ordenador, hay páginas para centralizar todas tus estadísticas con Last.fm. Sin embargo, si solo escuchas música en Spotify esta puede ser una muy buena alternativa. Eso sí, vas a tener que aceptar darle tus datos de escuchas de Spotify vinculando tu cuenta a este servicio para poder funcionar.

Crea un perfil con tus datos de Spotify en Volt.fm

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la página web de volt.fm, que es el portal que puede crear un perfil para ti con tus estadísticas de Spotify. Una vez dentro, pulsa en el botón de Sign in with Spotify, que sirve para identificarte en la web utilizando tu cuenta de Spotify.

Irás a la página en la que la aplicación de Volt.fm te va a pedir permiso para acceder a tus datos personales de tu cuenta y a todas tus estadísticas de actividad. Si quieres usarlo para generar tu perfil, tienes que pulsar en el botón de Acepto que te aparece en verde.

Volverás a la página de Volt, que se quedará obteniendo y cargando tus datos durante unos segundos. Enseguida, te aparecerá un mensaje diciéndote que tu perfil está listo, y tienes que pulsar en el botón de Go to your profile para acceder a él.

Esto te llevará a tu página de perfil de Volt.fm, ya no tendrás que hacer nada más, puesto que podrás explorar tus estadísticas. Eso sí, la primera vez verás mensajes en los que se te invita a pulsar en el botón de Settings para entrar en la configuración, y así poder hacer algunos ajustes de tu cuenta.

Este perfil que ves, es el mismo que verán otras personas si entran. En él, verás tus géneros musicales favoritos, tus artistas favoritos, así como tus canciones favoritas. También verás estadísticas sobre cómo es la música que escuchas, las canciones más populares y ocultas, o la longitud de temas o tus décadas más escuchadas.

En cada una de las listas que se han generado con tus estadísticas tendrás dos opciones. Podrás crear una lista de reproducción con ellas pulsando en Save as Playlist, o puedes pulsar en Share para guardar una imagen que puedes compartir en redes sociales. La imagen es vertical, perfecta para historias de Instagram.

Cuando pulses en Settings pasarás a configurar tu cuenta de Volt.fm. Aquí, una de las cosas más importantes que puedes hacer, que es la primera que te aparece, es cambiar la dirección que lleva a tu cuenta. Para eso pulsa en Change, y escribe el nombre por el que quieres que se te encuentre. También puedes cambiar los colores de la página.

Algo importante que debes saber es que en la configuración podrás ajustar tu privacidad, decidiendo los datos que quieres que se le muestre a cualquier persona que entre en tu perfil de Vast.fm. También podrás ocultar listas de reproducción y otros datos.