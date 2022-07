Cómo consultar online el estado de tu solicitud de la ayuda de 200 euros del gobierno

Vamos a explicarte cómo puedes mirar el estado de tu solicitud de la ayuda de 200 euros para personas con pocos recursos que va a dar el Gobierno de España. Ya te hemos explicado los requisitos que debes cumplir y cómo pedir la ayuda, y ahora pasaremos a decirte cómo consultar online si te la han concedido o qué ha pasado con la solicitud.

Aunque en un principio los pagos se iban a comenzar a realizar en el último trimestre del año, finalmente algunos se adelanten, por lo que muchas solicitudes ya habrán comenzado a tramitarse, aceptándose o denegándose. Por eso, y si quieres salir de dudas, conviene saber cómo puedes revisar el estado de la tuya.

Cómo consultar el estado de tu solicitud

Antes de empezar, debes saber que para poder consultar el estado de tu solicitud debes iniciar sesión utilizando tu DNI y otros datos o tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe. Pero estos son elementos que también has necesitado para iniciar la solicitud, o sea que simplemente debes asegurarte de usar el mismo certificado para verificar que eres la misma persona.

Ahora, tienes que entrar en la web de las ayudas de la Agencia Tributaria, cuyo enlace web es sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC51.shtml. Cuando estés dentro de ella, tienes que pulsar en la opción de Consulta de solicitudes presentadas que te aparecerá dentro del recuadro de Gestiones.

Esto te llevará a la página de identificación, donde tendrás que iniciar sesión con tu DNI o certificado electrónico. Llegarás a la página donde tienes que buscar la solicitud de la ayuda. Para eso, en el buscador tienes que escribir tu NIF, buscar un modelo GAS, y como año del ejercicio poner el 2022.

Luego pulsa en Buscar, y en los resultados verás una tabla con todas las solicitudes, incluyendo la que sea de la solicitud de ayuda. Aquí, en la columna de Estado verás cómo se encuentra la solicitud. Este estado puede ser de Alta o de Baja, dependiendo de la fase en la que se encuentre. Esto es lo que significa cada uno:

Alta : Significa que la solicitud se ha enviado correctamente, y está a la espera de ser recibida por la Agencia Tributaria y comenzar con la tramitación.

: Significa que la solicitud se ha enviado correctamente, y está a la espera de ser recibida por la Agencia Tributaria y comenzar con la tramitación. Baja: La solicitud se ha rechazado por parte de uno de los organismos tributarios. O puede que sea que tú la dieras de baja para presentar otra.

Como ves, lamentablemente el estado es bastante ambiguo. Sin embargo, debes saber que el plazo de presentación no acaba hasta el 30 de septiembre, y a partir de aquí existe un plazo de 3 meses para que pueda resolverse la solicitud. Por lo tanto, no te preocupes si todavía no ves cambios en los estados.