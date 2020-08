Cómo cambiar la velocidad de reproducción en Netflix para ver pelis y series más rápido o más despacio

Te explicamos cómo puedes usar la nueva opción de Netflix para ver películas y series más rápido o más despacio. Este nuevo control de velocidad ya se está mostrando a los usuarios de la aplicación de Netflix, para resignación de algunos creadores.

Esta opción te permite elegir entre cinco velocidades para ver películas y series: dos de ellas más lentas de la normal, la normal y dos de ellas más rápido, a un 150% de velocidad. Todo esto intentando, dentro de lo que la tecnología lo permite, que se sigan entendiendo los diálogos. Te explicamos cómo se usa.

Cambia la velocidad de reproducción en Netflix

Netflix te permite ahora elegir a qué velocidad quieres que se reproduzca una serie o película. La función se anunció a principios de mes, aunque como suele ser habitual ha tardado unos días en aparecer en los móviles para los usuarios.

En total, son cinco velocidades que van desde 0,5x (al 50% de velocidad o a la mitad de velocidad) al 1,5x (al 150% de velocidad o un 50% más rápido de lo normal). Activarlo es muy fácil. Primero debes pausar la reproducción para que se muestren los menús y después debes tocar en Velocidad (1x). Si no te aparece esta opción, es posible que todavía no la tengas activa. Asegúrate de tener la última versión de la aplicación. Si todavía no te aparece, puedes probar a desinstalarla por completo e instalarla de nuevo.

Te aparecerán entonces las cinco velocidades a elegir. Como comentábamos antes: 1x es la velocidad normal y los dos números inferiores a 1 son a cámara lenta, mientras que los dos números por encima del 1 son a cámara rápida. Estas son las opciones:

0,5x. A cámara lenta a mitad de la velocidad normal.

0,75x. A cámara lenta a un 75% de velocidad.

1x. La velocidad normal.

1,25x. Un poco más rápido, un 25% más rápido de lo normal.

1,5x. Algo más rápido, un 50% más rápido de lo normal.

Elige la velocidad que quieras, vuelve y la reproducción se reanudará más rápido o más lenta, según hayas elegido. Netflix usa un procesamiento de audio que no distorsiona la voz al reproducir a mayor velocidad, por lo que es relativamente sencillo entender lo que se dice incluso a gran velocidad en muchas ocasiones. Lo mismo sucede al reproducir a velocidad menor, que no hace la voz más grave.