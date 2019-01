Cómo buscar stickers en WhatsApp con el nuevo buscador que aparece "por error"

Hoy te vamos a explicar cómo buscar stickers en WhatsApp. Se trata de una "nueva función" que ha empezado a llegar a los usuarios de la versión beta de Android de esta aplicación, y que añade en el menú de stickers un botón de búsqueda con el que podemos escribir términos y encontrar stickers relacionados entre nuestra colección de instalados.

Sin embargo, tienes que tener en cuenta que esta no es una nueva función en sí, sino un bug que está mostrando este buscador "por error". Por lo tanto, vamos a empezar el artículo explicándote qué quiere decir esto exactamente. Luego pasaremos a decirte paso a paso cómo usar el buscador, y terminaremos explicándote por qué a veces no aparece.

De momento, es sólo un bug

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que esta búsqueda de momento no es una nueva función, sino un bug. Así lo han aclarado desde WABetaInfo, que son quienes han descubierto por primera vez que la lupa de búsqueda aparece de vez en cuando en la sección de stickers. Vamos, que la lupa no la han puesto ahí deliberadamente, sino que un error en el código de la aplicación hace que aparezca.

Esto quiere decir dos cosas, primero que es posible que esta opción de búsqueda desaparezca o sea modificada en las próximas actualizaciones de WhatsApp. En segundo lugar, que siempre cabe la posibilidad de que a pesar de que sea un bug se trate de una función en la que ya trabajan, por lo que quizá acabe llegándole a todos en funciones normales.

Para poder utilizar esta función tienes que abrir WhatsApp desde cero, y si está seleccionada la opción de stickers cuando pulses en el icono de abrir GIFs, emojis o stickers, posiblemente verás que aparece la opción de búsqueda. Además, por lo menos en mi caso, sólo aparece cuando abres una conversación que ya habías iniciado, y no una nueva desde cero.

También has de tener en cuenta que esta búsqueda de stickers está apareciendo en la versión 2.19.18 beta de WhatsApp para Android, que puedes descargar desde Google Play. Esto quiere decir que si no estás apuntado a la beta, y si no tienes actualizado WhatsApp a la última versión no podrás utilizar este "fallo" que permite buscar stickers.

Cómo usar la búsqueda de stickers

Lo primero que tienes que hacer es abrir una conversación que ya tengas iniciada. Cuando lo hagas, pulsa en el botón de enviar emojis, GIFs y stickers. Es el que tiene el icono de la cara sonriente, y que aparece abajo, a la izquierda del campo en el que escribes los mensajes.

Aquí viene lo importante, porque cuando se abra esta opción tienes que tener preseleccionados los stickers. Si es así, pulsa sobre el icono de la lupa que te aparecerá abajo a la izquierda, en la misma fila donde aparecen las opciones de emojis, GIFs y stickers.

Al pulsar sobre el icono entrarás al buscador. En él, escribe un término de búsqueda para que te aparezcan stickers relacionados. Estos términos pueden ser en varios idiomas, pero no emojis. Cuando realices una busqueda, aparecerán resultados sólo de los packs de stickers que tienes ya instalados en WhatsApp.

Y ya está, una vez elijas un sticker concreto este se enviará normalmente como si lo hubieras hecho desde cualquier otro campo. Lo bueno de esta función o bug es que es especialmente útil cuando tienes decenas de packs de stickers instalados, ya que es cuando realmente puedes ahorrar tiempo no teniendo que buscar algo entre todos ellos

Por qué a veces no aparece el buscador

Como te hemos dicho al principio, más que una función oficial estamos ante un bug que permite realizar una búsqueda, por lo que es muy posible que experimentes gran cantidad de fallos que lleven a que el buscador aparezca y desaparezca de forma aleatoria. Esto seguirá siendo así hasta que WhatsApp lance oficialmente la función, la modifique o directamente la elimine.

Si no te aparece el botón de búsqueda, algo que a mi me ha funcionado es enviarle a alguien un sticker para que esta opción quede seleccionada. Entonces, fuerza el cierre de la aplicación y vuélvela a abrir, de manera que cuando pulses sobre el botón de la cara sonriente por primera vez los stickers estén preseleccionados.

En mi caso, la búsqueda sólo aparece cuando entro en conversaciones que ya han sido iniciadas, y no aparece cuando abro desde cero un nuevo chat. La solución es abrir este nuevo chat, escribir algo, asegurarse de haber enviado un sticker en algún sitio y reiniciar. Sí, es algo que puede resultar laborioso, pero de nuevo te recuerdo que es un bug y no una función oficial.

Como alternativa, has de saber que también hay otras cuatro funciones que sí son oficiales que te permiten acceder rápidamente a tus stickers favoritos o más utilizados: