Cómo borrar el historial de las búsquedas sugeridas de Outlook y la app Mail de Windows

Vamos a explicarte cómo borrar el historial de búsquedas de la barra de búsquedas de Outlook, que también está sincronizado con la barra de búsquedas de la aplicación Mail que viene preinstalada en Windows 10. Cuando haces una búsqueda usando esa barra, verás todos los resultados que tengan esa palabra en su remitente, título o el contenido del correo.

El historial de estas búsquedas está sincronizado entre varios dispositivos para llevarlo siempre contigo, pero puede llegar un momento en el que se acumulen y empiecen a molestar. Se puede borrar todo el historial de una vez, aunque la opción está un poco escondida. La gestión la tienes que hacer desde la web de Outlook, aunque el cambio también se aplicará a la aplicación de correo preinstalada.

Elimina las búsquedas sugeridas de Outlook

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de Outlook.com e iniciar sesión. Una vez dentro, pulsa sobre el icono de la rueda dentada que tienes arriba a la derecha para abrir la configuración del servicio de correos.

Se abrirá una columna en la que tienes las primeras opciones rápidas del servicio de correos. En esta columna, baja hasta abajo del todo y pulsa en la opción de Ver toda la configuración de Outlook para acceder a todas las opciones del servicio.

Se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración de Outlook. En ella, lo primero que tienes que hacer es pulsar en la sección General (1) que te aparecerá en la columna de la izquierda del todo. Luego, dentro de General, pulsa en el apartado de Privacidad y datos (2) para ver las opciones específicas de privacidad.

Dentro del apartado de Privacidad y datos, ahora baja hasta la opción de Historial de búsqueda y pulsa en el botón Eliminar historial. Al hacer esto, se borrará todo el historial de las búsquedas que se muestran cuando pulsas en la barra de búsqueda.

Qué pasa con las sugerencias de correos

Lamentablemente, los correos sugeridos de la barra de búsquedas no se pueden eliminar. Además, el algoritmo que los muestra no tiene en cuenta sólo los últimos contactos a los que has escrito, y aparecen correos aunque los borres de tu agenda. Por lo tanto, no es algo que de momento se pueda manipular.