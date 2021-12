Cómo activar el modo macro manual de iOS

Vamos a explicarte cómo activar la función de macro manual en tu iPhone, que ha llegado en iOS 15.2 a los iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Estos teléfonos han sido con los que por fin Apple ha implementado un modo macro, pero que daba problemas en su modo automático. Para solucionarlo, ahora Apple permite poner este modo de forma manual.

Con este modo manual, cuando te estás acercando a un objeto con la cámara de tu iPhone, tendrás un botón para que no salte automáticamente al modo macro. Sin embargo, este botón de modo manual lo tienes que activar en los ajustes de tu dispositivo, y te vamos a guiar paso a paso por este sencillo proceso.

Activa el macro manual de iOS

Lo primero que tienes que hacer es entrar en los ajustes de iOS, con la aplicación Ajustes que tiene el icono de la rueda dentada. Una vez estás dentro, pulsa en la opción Cámara que te aparecerá un poco abajo, antes de que te empiece a aparecer la lista de aplicaciones instaladas en la pantalla principal de los ajustes.

Entrarás en los ajustes de la cámara de tu iPhone, donde puedes configurar las calidades de las fotos y vídeos que sacas, además de otros aspectos de tus fotografías. Aquí, baja hasta abajo del todo, donde vas encontrar y activar la opción de Control de macro. Recuerda que tienes que haber actualizado el iPhone a iOS 15.2 o alguna versión posterior.

Ahora, ya puedes abrir la cámara. En principio no verás nada, pero tienes que acercarte a un objeto a la distancia suficiente como para que iOS interprete que quizá quieras utilizar el zoom. Cuando esto pase, verás un icono con una flor en la parte inferior izquierda de la pantalla si tienes el móvil en vertical, abajo a la derecha si está en horizontal. Este es el botón para activar o desactivar el zoom.

Si activas el botón el macroseguirá activándose de forma automática a partir de cierta proximidad con respecto al objeto que quieras fotografiar. Y si lo desactivas, entonces por mucho que te acerques el modo macro no se activará nunca. Eso sí, ten en cuenta que a partir de cierta distancia, si no hay macro la foto se verá borrosa por no poder enfocarse.