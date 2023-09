"ChatGPT is at capacity right now": qué es este error y cómo solucionarlo

Vamos a explicarte qué es el error ChatGPT is at capacity right now que te puede salir a veces cuando utilizas ChatGPT. Se trata de un error que te impide acceder a la inteligencia artificial, y si no entiendes bien el inglés puede que no comprendas a qué se debe.

Por lo tanto, vamos a decirte de una manera breve qué significa exactamente. Y después, también te daremos algunos consejos rápidos para intentar solucionarlo, aunque me temo que no va a depender demasiado de ti, sino más bien del propio ChatGPT.

Qué es el error "ChatGPT is at capacity right now"

El error ChatGPT is at capacity right now aparece cuando hay demasiada sobrecarga en los servidores de la plataforma. Esto quiere decir que puede haber más gente utilizando ChatGPT de lo que puede aguantar la capacidad de los servidores en los que está alojado.

ChatGPT es una herramienta online que está alojada en unos servidores, que como cualquier servidor tienen una capacidad máxima de tráfico que pueden soportar. Normalmente la empresa se asegurará de tener la suficiente potencia en los servidores para soportar el tráfico recibido, pero siempre puede haber picos excepcionales de tráfico muy por encima de lo planeado.

Cuando se llega a esta sobrecarga, te aparece este mensaje, que significa que ChatGPT ha superado su capacidad máxima en este momento. Es como un mensaje diciéndote que no pueden soportar más usuarios, y te aparece para que tengas que esperar y no puedas entrar para sobrecargar los servidores todavía más.





Cómo solucionar este error

Como has visto, la parte negativa es que es un error que no depende de ti, sino de los servidores de OpenAI. Por lo tanto, la primera solución es esperar y volverlo a intentar un poco más tarde, para ver si ha dado tiempo a que el servidor se libere.

En el caso de que te encuentres a menudo con este error, también es aconsejable intentar usar ChatGPT a otras horas, para ver si así no coincide con tanta afluencia de gente. Además de esto, también puedes utilizar una VPN para fingir que te conectas desde otro sitio cuyos servidores estén más libres. Recuerda que tienes una guía con las mejores VPN.

Y por último, también puedes pagar la versión premium del servicio, que es ChatGPT Plus, y que te dará acceso prioritario. Y si no quieres pagar, puedes probar con alguna de las alternativas, como Bing Chat o Google Bard.

En Xataka Basics | 18 extensiones basadas en inteligencia artificial y ChatGPT para Chrome, Edge, Firefox o Safari