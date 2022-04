Billetes de AVE a 15 euros de Renfe: cuándo puedes comprarlos, para qué días y cómo se consiguen

Vamos a explicarte toda la información sobre la promoción de billetes de AVE a 15 euros que está realizando Renfe, una promoción que también afecta a trenes de larga distancia. Se trata de un evento en el que tendrás tres días para intentar hacerte con uno de los 100.000 billetes promocionales rebajados a 15 euros.

Vamos a intentar que todo quede bien explicado y de la manera más sencilla posible. Primero, te diremos qué es y de dónde viene exactamente esta promoción. Luego, te diremos durante qué días puedes comprar los billetes y cuántos hay, además de para cuándo deben ser estos viajes. Luego, te diremos paso a paso el proceso de compra.

Qué es esta promoción

La promoción tiene lugar para celebrar el 30 aniversario del AVE en España, que empezó estar operativo el 21 de abril de 1992. Debido a esto, la operadora ferroviaria ha decidido realizar una promoción en la que ofrecerá billetes de AVE más económicos durante varios días.

Concretamente, se van a vender 100.000 billetes para sus servicios de AVE y Larga Distancia, por lo que otros tipos de viajes no entran en la promoción. Estos billetes tendrán un precio promocional de 15 euros, lo que supone una rebaja bastante cuantiosa en comparación a lo que normalmente suelen costar.

Para poder acceder a la promoción tendrás que seguir los pasos que te diremos después, entrando en la web de Renfe y diciendo qué viaje quieres hacer. Si realizas esta búsqueda para viajar los días de verano, verás que entre los resultados te aparecerán billetes con la promoción de 15 euros, aunque no todos la van a tener.

Qué días son la promoción

Estos billetes a precio promocional se venderán durante los días 22, 23 y 24 de abril, y una vez pasen estos días ya no habrá ninguna posibilidad para seguir comprándolos. Por lo tanto, si te interesa esta promoción deberías darte prisa a la hora de tomar la decisión.

Además, tal y como te hemos dicho antes, el número de billetes promocionales es limitado, y sólo habrá 100.000 de ellos. Una vez se terminen, ya no habrá más. Esto quiere decir que puede que durante los días de la promoción ya se hayan acabado los billetes rebajados, de manera que, de nuevo, es importante que te des prisa para aprovecharte.

Para cuándo son los billetes promocionales

Tal y como ha dicho Renfe, los billetes que compren serán para poderlos utilizar para viajar durante los tres meses de verano. Vamos, que podrás comprar billetes para utilizarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Esto quiere decir que no puedes comprar ahora un billete rebajado para un viaje que vayas a hacer en mayo o junio. Solo se venderán billetes para los meses de verano.

Una cosa que debes tener en cuenta es que, en el proceso de compra de billetes, se permitirán los complementos de serie de la opción Básico, como los cambios y anulaciones de nivel Elige, cambios y anulaciones de nivel Premium, selección de asiento, bicicleta y mascota.

Cómo se compran los billetes rebajados

Para poder comprar billetes con esta promoción tienes que entrar en la web oficial de Renfe. renfe.com. Una vez estés dentro de la web, entonces debes elegir desde dónde quieres salir y cuál es tu destino pulsando en las casillas correspondientes en la parte superior de la página web.

Se abrirá la ventana en la que tienes que rellenar todos los datos del viaje que quieres realizar. Esto quiere decir que tendrás que elegir desde dónde vas a salir, hasta dónde quieres ir, y las fechas en las que quieres viajar. Cuando lo rellenes todo pulsa en el botón de Buscar billete que tendrás en la ficha.

Esto te llevará a una página en la que entrarás en la lista de espera para poder comprar los billetes. En esta página se te dirá el tiempo estimado que tienes que esperar y el número de personas que hay delante de ti. Cuando llegue tu turno la página te redirigirá a la web de Renfe en la que podrás elegir tus billetes y comprarlos.

Algo muy importante es que, para agilizar las colas, solo vas a tener 20 minutos de tiempo para hacer la compra del billete. Una vez pase este tiempo, si no has terminado tu compra se te expulsará del proceso y tendrás que volver a empezar. A la hora de hacer la compra, tendrás que fijarte en los billetes que estén marcados con la oferta de 15 euros, ya que no todos la van a tener.