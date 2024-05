Apple Music gratis: tres pequeños trucos para poder probar el servicio de streaming sin pagar

Vamos a darte unos cuantos consejos para poder usar Apple Music gratis durante algunos meses de forma totalmente legal y sin tener que pagar nada. No se trata de ningún hackeo ni ninguna cosa rara, sino simplemente de aprovechar y encadenar algunas de las promociones que ofrece Apple.

Nosotros simplemente vamos a contarte cuáles son estas opciones que tienes, los trucos que puedes intentar aprovechar y sus condiciones. Y luego, ya verás si puedes utilizar alguno o todos, y si puedes encadenar estas promociones para usar gratis Apple Music.

Opciones para meses gratis de Apple Music

Lo primero que debes saber es que Apple Music ofrece una promoción de un mes gratis de prueba para cualquier usuario que quiera probarlo, con solo registrarse con una ID de Apple. Este es un buen primer paso para poder probar sus funciones y saber si te convence Apple Music.

Apple también ofrece Music gratis en promociones cuando compras nuevos dispositivos. Evidentemente, nadie va a comprarse un HomePod o un iPhone solo por tener tres o seis meses gratis de Apple Music, pero si eres un usuario de dispositivos de Apple debes saberlo. Y debes saber también que los HomePod, AirPods, Powerbeats o dispositivos de Beats también van sumando seis meses de promociones.

Esto de las promociones es lo más importante, porque se pueden ir sumando. Si eres un usuario de Apple que suele comprar dispositivos, podrás ir encadenando estas promociones y tener Apple Music gratis durante meses.

Una de las alternativas es usar el periodo de prueba de Apple One, que esto incluirá también un mes más de Apple Music. No es un servicio barato a no ser que te interese tener varios servicios de Apple en uno, ya que es bastante caro, pero puedes rebañar otro mes con esta suscripción.

En Xataka Basics | Apple Music: 29 funciones y trucos para exprimir al máximo el servicio de streaming