Android Auto 9.3 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Ya tenemos con nosotros la versión oficial y estable de Android Auto 9.3, y Google ya la ha liberado para que cualquiera pueda descargarla. Se trata de la nueva versión de este sistema operativo que instalas en el móvil como una app, pero que funciona en tu coche cuando lo instalas en él.

Lamentablemente, vuelve a ser una versión que no tiene cambios demasiado notables, aunque vamos a explicarte lo poco nuevo que ha llegado y la razón por la que nunca parece haber novedades. Luego, al final también te diremos cómo descargar esta nueva versión.

Novedades de Android Auto 9.3

Una vez más, como ya es demasiado habitual, no hay ningún cambio estético ni ninguna nueva función en esta nueva versión de Android Auto. La interfaz Coolwalk sigue llegando poco a poco y aun no se ha desplegado de forma general, por lo que puede que te aparezca si aun no la tienes o puede que no, aunque siempre tienes el método para activarla de forma manual.

También hay otras novedades que siguen pendientes y aun no han llegado, como el modo claro de Coolwalk o la interfaz de Material You para los ajustes de la aplicación. Tampoco se han añadido funciones novedosas ni nada con lo que te vayas a dar cuenta de que estás utilizando una nueva versión.

En la versión beta hubo referencias a un nuevo ajuste para lanzar aplicaciones automáticamente al inicial Android Auto. Sin embargo, esta opción no ha llegado a la versión final, por lo que posiblemente todavía no esté preparada y sigamos viéndola en una o dos betas más antes de que llegue para todos.

Y si seguimos sin grandes cambios es porque las novedades de Android Auto van por dentro. Las nuevas versiones traen solo pequeños cambios en el código del sistema operativo, y con ellos se prepara el camino para futuras novedades, que también irán llegando de forma progresiva y lenta.

¿Y por qué? Pues porque al final estamos hablando de un sistema operativo para el coche, por lo que cualquier fallo puede ser fatal. Y a pesar de este cuidado, sigue habiendo usuarios que siguen sufriendo problemas o ralentizaciones, por lo que Google debería estar centrándose en mejorar este punto en las actualizaciones de Android Auto.

De momento, parece que la mayoría de esfuerzos se están centrando en ir solucionando algunos errores conocidos que tiene la aplicación que no son pocos. Además de esto, también se suele añadir compatibilidades u optimizarlas con nuevos modelos de vehículo o formatos de pantalla.

Actualiza a Android Auto 9.3

Ahora que Android Auto 9.3 ya está disponible en su versión pública y estable, actualizar a ella es algo muy sencillo para lo que no necesitas hacer gran cosa. Puedes hacerlo directamente a través de Google Play, buscando actualizaciones de las apps instaladas en tu móvil, entre las que aparecerá la de Android Auto.

También puedes descargar la actualización de forma manual bajando su APK desde APKMirror. La única decisión que debes tomar es elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.

En Xataka Basics | Cómo instalar aplicaciones en Android Auto y gestionarlas