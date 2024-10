Amazon Prime Day de octubre 2024: trucos, consejos y herramientas para saber si las ofertas son realmente ofertas

Ya estamos de nuevo en el Prime Day de Amazon del 8 al 9 de octubre, la fiesta de ofertas que la popular tienda online le ofrece a los suscriptores de Amazon Prime. Se trata de un periodo de ofertas en el que puedes encontrar cosas incluso más baratas que en el Black Friday, pero donde no te libras de las típicas trampas con los precios.

Porque hay veces que lo que Amazon te dice que es una oferta realmente no lo es, y hay productos que se muestran rebajados cuando no hay una bajada de precios o cuando esta es mínima. Por eso, si estás pensando en comprar en Amazon entre hoy te diremos cómo sacar el máximo partido del Prime Day con los consejos y herramientas necesarios para identificar las mejores gangas.

Requisitos para el Amazon Prime Day

El Amazon Prime Day no es como el Black Friday, y las ofertas no son para todos los usuarios. El requisito para aprovecharlas es que necesitas una suscripción a Amazon Prime. Vamos, que tienes que ser usuario de pago de Amazon, que es lo que te permitirá acceder a las ofertas de los productos.

Y si no tienes suscripción a Prime, ve a la web de amazon.es/amazonprime, que es donde podrás ver las condiciones y registrarte. Suele haber periodos de prueba gratis para nuevos usuarios, por lo que si solo quieres aprovechar estas ofertas ni siquiera tendrás que pagar. Eso sí, luego tienes que acordarte de cancelar la suscripción para que no te empiecen a cobrar.

Al final, lo que importa es que tengas Amazon Prime activo durante estos dos días para poder acceder a las ofertas, ya seas usuario de pago o tengas un periodo de pruebas. Y además de estas ofertas, también puedes beneficiarte del resto de ventajas de Amazon Prime, como los gastos de envío gratis en 24 horas, o el servicio de streaming de series y películas Amazon Video.

Diferencias entre ofertas, ofertas Flash y Prime

En periodos como el Prime Day te vas a encontrar con varios tipos de ofertas distintos. Tendrás ofertas normales como las de cualquier día del año, pero también tendrás ofertas flash y Ofertas Prime, que son exclusivas de este periodo de rebajas. La diferencia entre estos tipos de ofertas está entre lo que dura cada una de ellas.

Las ofertas flash solo duran unas pocas horas, y suelen irse liberando hora a hora, o durante periodos concretos de tiempo. Con esto, Amazon intenta que todos los usuarios estén siempre pendientes de su web, visitándola a menudo para ver las nuevas ofertas que hay en ella. Además, estas ofertas suelen ser de productos con unidades limitadas, lo que alimenta las compras compulsivas por miedo a perder la rebaja.

Mientras, las Ofertas Prime duran todo un día natural, siempre y cuando no se acaba el stock primero. Estas suelen ser las ofertas más importantes del Prime Day, el gran gancho con las mejores gangas para llamar nuestra atención. Suelen ser productos muy populares con rebajas muy importantes.

Cuidado con las subidas y bajadas de precio

No es oro todo lo que reluce en estas rebajas, y en Amazon vas a encontrar muchas tácticas para despistar a los clientes. Una común son los productos que suben de precio justo antes de los días de rebajas, de forma que luego pueden indicar que la rebaja es mucho mayor de lo que realmente es.

El descuento que se indica no suele ser real tampoco, porque incluso si ha bajado de precio, Amazon suele inflar el porcentaje de la rebaja. ¿Cómo? Imagina que me he comprado unos auriculares que suelen estar por 500 euros a un precio de 380 euros en el Prime Day. Es muy buena oferta, pero Amazon infla el porcentaje indicando que la rebaja viene de los 599 euros del precio recomendado al que este producto lleva meses o años sin estar.

Además de esto, también debes saber que los precios van variando mucho a lo largo del tiempo, y que una supuesta muy buena oferta puede ser peor que otra del pasado, y el precio puede ser incluso superior al de ortos establecimientos. Por lo tanto, compara siempre los precios con los de otros establecimientos para tener un mejor contexto de cómo es la rebaja.

Cómo encontrar las mejores ofertas de Amazon

Existen varias herramientas online para comprobar los precios de los productos de Amazon, y así poder ver cuál es la rebaja real que se le está aplicando. Estos servicios te ayudarán a encontrar las mejores ofertas, dándote el contexto del historial de precios que ha tenido en los últimos meses. Estos son los mejores:

Keepa

Keepa es posiblemente la mejor herramienta online para rastrear los precios de Amazon. Tiene una página web donde puedes consultarla, pero lo más cómodo es que también cuenta con una extensión para navegadores, que está disponible en Google Chrome, Firefox, Opera y Microsoft Edge.

Si has instalado la extensión, en la misma web de Amazon verás que en la ficha de un producto aparece una gráfica con el historial del precio a lo largo de los últimos meses. Esto también lo puedes consultar directamente en su web. Así podrás ponerle contexto a la oferta teniendo en cuenta otros precios anteriores.

Keepa es una herramienta robusta y completa que consta de varias pestañas para seguir el producto estableciendo tanto el rango de precios como otras características, aunque requerirá que nos registremos. Si te registras también puedes añadir avisos para que te notifique cuándo un producto ha bajado de determinado precio.

CamelCamelCamel

La web de CamelCamelCamel también trackea el historial de precios de productos de Amazon. Es otra alternativa muy popular y potente, donde solo tienes que escribir la dirección URL del producto rebajado o buscar palabras clave de búsqueda en Amazon. Esto te llevará a las fichas de cada producto.

Dentro de las fichas verás cómo ha ido variando el precio a lo largo del tiempo, pudiendo visualizando con una gráfica donde ver las variaciones. También te permite crear alertas cuando el producto baje de un precio que hayas establecido, aunque para eso tendrás que registrarte.

Google Shopping

Google Shopping no te da un historial de precios, pero sí te permite comparar el precio con el de otros comercios. Para hacerlo solo tienes que usar el buscador de Google, y pulsar en la pestaña de Productos para acceder al módulo donde te aparece en tiendas online.

En esta sección vas a poder ver ese producto en distintas tiendas online. De esta manera, podrás comparar los precios en distintos establecimientos, y comprobar si la de Amazon es la mejor oferta o no.

