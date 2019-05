Los hay a quien le gusta ser organizado y tener aplicaciones con los que controlar todos los detalles de la compra, y los hay quienes aún nos enviamos mensajes por Telegram u otras aplicaciones. Hoy te traemos una lista de 17 aplicaciones para organizar y gestionar la lista de la compra, para que por lo menos no sea por falta de alternativas.

En la lista te vas a encontrar con dos tipos de aplicaciones. Las hay genéricas para crear listas que te pueden servir también para la de la compra, pero también hay muchas que están específicamente creadas para esta tarea, por lo que tienen muchas opciones avanzadas.

Asistente de Google

El Asistente de Google, Google Assistant, para los amigos, tiene una función específica para hacer una lista de la compra. La parte negativa es que no se integra en otros servicios y tienes que ir a la web shoppinglist.google.com para gestionarla, pero a cambio te da bastante facilidad al poder ir completándola desde donde quieras.

Puedes utilizar comandos como Añadir cereales a la lista de la compra o Añadir cereales y pan a la lista de la compra, y luego cuando quieras verla accede a la web o dile al asistente Muéstrame la lista de la compra. También puedes añadir a más personas a una lista para poder hacerla colaborativa.

Bring! Lista de compras

Una aplicación totalmente centrada en crear y organizar listas de la compra, con una interfaz en la que destaca los elementos que puedes añadir a la lista por encima de todo, incluyendo dibujos e iconos bastante grandes. En cada producto tienes su nombre, pero también vas a poder hacer anotaciones por si quieres indicar marcas u otros asuntos.

También te permite crear más de una lista de la compra, añadir a las listas a otros usuarios y mantener entre todos la lista actualizada. Se gestiona tanto desde su web como el móvil, es gratuita, permite utilizarla con Google Assistant y tiene soporte para poder consultarla desde wearables como relojes inteligentes.

Descarga Bring! Lista de compras en Android y iOS

Dropbox Paper

Dropbox Paper es un poco una aplicación de notas, documentos y tareas, todo en uno. Tiene la ventaja de que puedes asignar tareas a personas concretas, aunque le faltan otros detalles de mayor interés en el ámbito de tomar notas, como la posibilidad de añadir clips de voz o hacer dibujos manuscritos.

Sin embargo, para lo que es crear listas de la compra tienes suficiente, ya que además puedes utilizar sus funciones de edición colaborativa con otras personas. No es una app dedicada a estas listas, por lo que no será una opción que destaque en el caso de que no tengas cuenta, pero si ya eres usuario de Dropbox podrás crear tus listas de la compra sin tener que usar otra app.

Descarga Dropbox Paper en Android e iOS

Entrada de voz lista compras

Un interesante giro a las aplicaciones clásicas para crear listas de la compra, ya que se centra en permitirte crear listas de la compra mediante tu voz. Tiene dos modos para poder hacer las entradas de voz, uno para ir metiendo artículos simples de uno en uno y otro para múltiples artículos.

Permite gestionar varias listas, eliminar elementos comprados y sincronizar las listas entre dispositivos. También puedes compartir e importar las listas, tiene modo de receta y opciones para personalizar las listas a tu gusto.

Descarga Entrada de voz lista compras en Android

Google Keep

Y seguimos por una aplicación ya clásica para tomar todo tipo de notas, la de Google Keep. La app de Google es lo más básico que te puedas echar en cara, permitiéndote crear listas entre otras cosas. Con esas listas, puedes ir preparando tu lista de la compra, de manera que luego vayas pulsando las cosas que metas en el cesto para que queden como hechas.

Lo bueno es que la aplicación te permite crear listas colaborativas. Con ello tú y tu pareja podéis ir administrando a la vez la lista de la compra cada uno con su móvil accediendo a la misma lista, y el primero que pase por la tienda siempre sabrá qué queda por comprar... o incluso si tu pareja pasó antres sabrás si quedó algo pendiente.

Descarga Google Keep en Android e iOS

La lista de Compras

Otra aplicación dedicada íntegramente a ayudarte con la lista de la compra. Puedes añadir productos a la lista y borrarlos cuando los compras, vienen todos ordenados en categorías, con soporte offline, y la detección automática de unidades, cantidades y las categorías de estos productos. Todo ello sin necesitar ni siquiera crearte una cuenta.

La app tiene también entrada de voz, funciones de crear o cargar copis de seguridad, la posibilidade de ordenar categorías y listas usando arrastrar y soltar, y con opciones para la pantalla de bloqueo. Puedes usarla en Android e iOS, o sea que sin problema independientemente de cuál sea tu móvil.

Descarga La lista de Compras en Android e iOS

Listonic

Te permite crear listas de productos, que se van guardando en tu base de datos, y te sugiere productos según tus registros anteriores. Las listas las puedes compartir, tiene control de gastos y puedes meter productos con la voz. También puedes ir segregando los productos de tu lista por tipos para estar más organizado, y es compatible con Android Wear.

Descarga Listonic en Android e iOS

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote está convirtiéndose en una aplicación muy versátil, y puede ser interesante sobre todo si eres usuario de Windows 10. La aplicación ya te dejaba tomar notas con una app que se sincronizaba con una versión para escritorio, y puedes escanear tus listas en papel con Office Lens pero ahora también integra las sticky notes de Windows 10.

Las Sticky Notes son post-its que puedes poner en el escritorio de Windows 10 y tomar todo tipo de notas, incluyendo por lo tanto listas de la compra. Es útil cuando pasas muchas horas en el ordenador y quieres poder tomar notas sin abrir una web específica o una app en el móvil.

Descarga OneNote en Android e iOS

Our Groceries Shopping List

Otra buena aplicación dedicada para listas de la compra. Puedes crear diferentes listas y categorizarlo todo, incluso añadiendo elementos o productos poniéndoles foto, eligiendo su lista y asignándoles una categoría. Por poder, puedes hasta añadir recetas.

Su interfaz es clara y sencilla de utilizar, e incluye opciones como soporte para Wear OS, Apple Watch, para Alexa y Google Assistant, o la posibilidad de compartir tus listas. Está disponible para Android e iOS, por lo que no habrá ningún problema a la hora de utilizarlo. La aplicación además es gratis y con publicidad, pero sin necesidad de hacer compras in-app.

Descarga Our Groceries Shopping List en Android e iOS

Out Of Milk

Esta aplicación lleva ya más de cinco años siendo una de las más importantes a la hora de gestionar listas de la compra. Mantiene esta puesto en las más importantes con una interfaz moderna y muy sencilla de utilizar, pudiendo crear una lista dividida en varias categorías, y en la que puedes marcar productos como comprados como si fuera Google Keep.

Por supuesto, la aplicación también te permite crear varias listas y compartirlas con otras personas entre muchas funciones. Incluso tiene un escáner de códigos de barras para poder meter productos en las listas, aunque también puedes hacerlo a mano, y también historial de precios, gestión de despensa y cantidades que te quedan en casa etcétera.

Descarga Out of Milk en Android e iOS

Pantrify

Más que una aplicación para hacer listas de la compra, es una para gestionar los productos que tienes en la nevera o tu despensa. Puedes crear varias listas y varios grupos para ellas, compartirlas y actualizarlas en tiempo real. Tienes siempre un resumen con las cantidades, y te permite crear listas de la compra.

Estas listas las puedes hacer de forma manual y rellenándolas automáticamente con los productos que se van agotando. También puedes crear etiquetas para categorías, algo que te ayudará a filtrar los productos además de buscarlos. Tienes también la posibilidad de utilizar tu voz para añadir productos, aunque tiene como punto negativo que sólo está disponible para Android.

Descarga Pantrify en Android

Recipe Keeper

Esta aplicación es quizá la más diferente de la lista. No está pensada para hacer directamente listas de la compra, sino para planificar tus comidas semanales y mensuales e ir creando tu propia base de datos de recetas. Las recetas las puedes introducir a mano o importar de diferentes fuentes y webs, y permite añadir notas, fotos o calificaciones.

Y lo mejor de todo, luego puedes crear la lista de la compra a partir de las recetas, de manera que si vas a preparar varias tendrás una lista con todo lo necesario. También podrás añadir a mano productos a estas listas. También puedes crear diferentes listas de la compra para organizarte a tu gusto.

Descarga Recipe Keeper en Android, iOS, macOS y Windows

Recordatorios en iOS y Siri

El asistente de Apple también te permite crear listas, y puedes llamar a una "Compras" para luego ir añadiendo a ella todo lo que quieras en el momento que se te ocurra. En Applesfera también explican que puedes pedirle que te diga lo que hay en la lista, e incluso marcar como completados los productos que hayas comprado.

La función de recordatorios también puede ser útil gracias a su geoposición. Por ejemplo, podemos hacer que esta app nos avise de comprar salmón, merluza y gambas cuando estemos cerca de la pescadería de nuestra casa. O comprar detergente, pasta de dientes y pan al pasar cerca del supermercado de nuestra calle.

SoftList

Una aplicación preparada para gestionar listas de compra, que incluye un catálogo de productos y función de autocompletar para intentar ayudarte a agilizar la preparación de la lista. Puedes crear las listas sólo con nombres, pero también puedes hacerlas más completas añadiendo precios, unidades de medida, observaciones y fotografías.

Si metes precios la app calcula el total, y mantiene un historial para hacer un análisis de gastos y comparativa de precios, con informes y gráficos. Incluso al separar los productos en categorías puedes saber en cuáles gastas más. Todo ello incluye la sincronización en varios dispositivos y la posibilidad de compartir listas, aunque al ser una app sólo para Android estas funciones quedan un poco limitadas.

Descarga SoftList en Android

TickTick

Esta no es una aplicación dedicada a las listas de la compra, pero sí un gestor To-Do con el que entre otras cosas puedes gestionarlas. Lo único que necesitas hacer es crear una nueva sección y llamarla lista de la compra, e ir poniendo en ella todo lo que necesites. Vamos, como Google Keep. Tiene una versión gratuita con funciones limitadas, pero para lo que es gestionar la lista de compras es más que suficiente.

Descarga TickTick en Android e iOS

Todoist

Una de las aplicaciones To-Do más importantes de la actualidad, y con tal potencia que tiene aplicaciones móviles, de escritorio e incluso extensiones para navegador. Y como cualquier aplicación de gestión de tareas, puedes utilizarla para crear una sencilla lista de la compra. Tiene una opción gratuita, pero también otra de pago.

En la versión gratuita puedes tener hasta 80 tareas activas, suficientes para hacer una lista de la compra, y puedes compartirlas con hsta cinco personas, crear subtareas y subproyectos. Con la versión de pago este límite se elimina, y añade funciones como recordatorios, copias de seguridad y más. Una buena app si quieres organizar tus tareas además de la lista de la compra.

Descarga Todoist en Android, iOS, macOS y Windows

Notion

Y terminamos con otro de los grandes gestores de tareas que te puedes encontrar hoy en día. Bueno, mejor que gestor de tareas podríamos llamarlo incluso gestor de vida. Sirve para crear notas, documentos, una base de datos o de conocimientos, tareas y más. Y claro, entre tanta función también está la de crear listas compartidas, perfecto para mientras te organizas el trabajo o la vida en general poder recordar y anotar que te falta pan de molde.

Descarga Notion en Android, iOS, Windows y macOS

Extra: aplicaciones oficiales de los supermercados

Y este artículo no podría estar completa sin las aplicaciones oficiales de los principales supermercados. Todos ellos intentan ayudarte con experiencias más o menos completas, con apps que incluyen descuentos, catálogos, folletos de ofertas, y por supuesto la posibilidad de hacer listas de la compra.

Los principales supermercados e hipermercados que operan en España tienen sus aplicaciones al día, como pueden ser El Supermercado del Corte Inglés, Carrefour, Consum, Día, Alcampo, Lidl, bonÁrea o Mercadona. La calidad de la experiencia puede variar, pero la idea de todos es que si sueles comprar en ellos utilices sus aplicaciones.