WhatsApp tumba las apps y webs para espiar si un número está en línea o no

WhatsApp está implementando nuevas medidas de seguridad, para evitar que contactos desconocidos puedan conocer si estamos conectados o no a WhatsApp sin haber chateado nunca con ellos. Esta medida afecta principalmente a aquellas páginas web que permiten conocer si un número está o no en línea, a pesar de que no lo tengamos agregado como contacto.

Se trata de una nueva función de privacidad de WhatsApp que no tendremos que activar, ya que la red social la está implementando de forma automática y, como hemos podido comprobar en las principales webs para comprobar si un contacto está o no en línea, ya está en marcha.

Se acabó espiar el estado de un usuario en WhatsApp

WhatsApp ha confirmado a través de su servicio de soporte técnico que harán más complicado el saber si una persona está o no conectada a la app. Hasta ahora, el estado online era un dato público, pero WhatsApp está actualizando sus funciones de privacidad para que no sea tan fácil comprobar esta información.

"Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tu y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes."

El cambio afectará principalmente a aquellos usuarios que tienen nuestro número de teléfono, pero no nos tienen agregados como contactos (ni nosotros a ellos). En concreto, ya no se puede consultar si un contacto está online desde apps y webs que prometían hacerlo, tales como WaTools, WaCheck o ChatWatch.

En definitiva, a partir de ahora no puedes conocer si un número está o no en línea a través de apps o páginas webs destinadas a ello. El dato deja de ser público y estos servicios mostrarán que el contacto está desconectado, aunque tenga abierta la app y esté en línea.