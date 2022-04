WhatsApp está caído: la aplicación de mensajería está dando fallos en algunas partes del mundo [Actualizado]

Si no te funciona WhatsApp no estás solo. Los servidores están dando fallos en algunas partes del mundo, como señala la aplicación de detección de caídas Down Detector y algunos usuarios en Twitter. A través de Twitter, la compañía ha reconocido los problemas en el servicio.

De acuerdo a las primeras informaciones que circulan por la red, el fallo es total para algunos usuarios, que no pueden enviar, recibir mensajes ni utilizar algunas de las otras funciones del servicio, mientras que para otros funciona el cliente web, pero no la aplicación móvil.

Después de que empezaran los problemas con el servicio, como vemos a continuación, WhatsApp publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que está trabajando para que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo no brindó detalles sobre las causas del incidente.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.