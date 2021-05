WhatsApp despliega su sistema de pagos en Brasil: envío y recibo de dinero entre usuarios directamente en los chats

Los pagos de WhatsApp finalmente han llegado, al menos en Brasil. La subsidiaria de Facebook ha comenzado a desplegar su sistema de pagos que en el futuro llegará a más regiones y mercados. La idea detrás de esto es fácil: enviar y recibir dinero entre contactos y de forma totalmente integrada en la app de mensajería.

Tal y como ha anunciado WhatsApp, los pagos llegan a la aplicación para los usuarios que se encuentren en Brasil. Es un lanzamiento gradual, por lo que no está disponible para todos desde el primer momento sino que lo hará paulatinamente.

A gente sabe que vocês estavam esperando por isso. Pagamentos no WhatsApp começa hoje a ficar disponível pelo 🇧🇷. Para saber mais: https://t.co/O3l4UJOfXl pic.twitter.com/W2VFRuoWfC — WhatsApp (@WhatsApp) May 4, 2021

Las bazas de Facebook: sin comisiones, seguro e integrado

Sistemas de pago móvil en realidad ya hay unos cuantos en el mercado y Facebook/WhatsApp no es el primero en hacerlo. No obstante, desde Facebook quieren destacar apostando por una serie de características con las que triunfar.

En primer lugar WhatsApp destaca el hecho de que los pagos entre contactos en WhatsApp no tienen comisiones. Envías 20 euros y el otro usuario recibe 20 euros, no hay cobros extra para ninguno. Además de que se trata de pagos instantáneos, no como puede ocurrir con las transferencias entre bancos que tardan horas o hasta días.

Por otro lado han querido hacer hincapié en que se trata de un servicio seguro y privado. Una vez el usuario registrar la tarjeta de débito o recarga el servicio, el dinero se transfiere siempre entre banco y banco respetando los estándares de seguridad requeridos para los bancos. Así mismo, las transferencias son privadas entre usuarios sin que nadie más pueda verlas. Facebook dice que se puede colocar un PIN de seguridad para evitar que otros realicen pagos o vean los ya realizados.

Finalmente y quizás lo más importante, está integrado en WhatsApp. WhatsApp es una de las aplicaciones más populares de toda la historia, permitiendo su integración directamente en la app, los pagos ganan muchísima más utilidad. A menudo los pagos móviles no son fructuosos por el hecho de que el otro usuario no comparte la misma plataforma o no tiene la app de turno instalada. Con WhatsApp eso es más difícil de que ocurra, pues es una app que prácticamente toda persona con un smartphone tiene instalada (exceptuando algunas regiones del mundo).

Veremos si en los próximos meses el servicio llega a más países. También habrá que ver cómo Facebook decide integrarlo con su sistema de pagos Facebook Pay y la polémica criptomoneda Diem.

Más información | WhatsApp