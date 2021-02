Spotify limita un poco más las cuentas gratuitas: no pueden mandar música a los altavoces con Google Assistant

Si justo ayer Spotify anunciaba su nuevo plan de música en alta fidelidad, hoy el servicio vuelve a ser noticia debido a que ha limitado un poquito más las cuentas gratuitas. Tal y como han descubierto en 9to5Google y hemos podido comprobar en Xataka, las cuentas gratuitas han perdido la posibilidad de emitir el contenido a los altavoces inteligentes y pantallas con Google Assistant.

Se desconoce cuándo comenzó a estar operativa esta nueva limitación, pero en Xataka hemos creado una cuenta gratuita e intentado emitir la música a un Chromecast 4K y un Google Nest Hub y, efectivamente, la aplicación detecta los dispositivos, pero nos marca que solo están disponibles para cuentas premium. En cambio, y al menos por ahora, sí que sigue siendo posible emitir contenido vía AirPlay a un HomePod mini y a un televisor.

Las cuentas Free cada vez más limitadas

Así pues, aquellos usuarios que tengan una cuentan gratuita estarán limitados a escuchar la música en el ordenador o en el móvil, pero no podrán emitir la música a un altavoz. A esta limitación se le suman los anuncios, no poder elegir qué canciones escuchamos, no poder pasar de canción todas las veces que queramos, el bitrate reducido (la calidad "Muy alta" solo es para usuarios de pago) y no poder descargar la música para escucharla sin conexión.

Como bien señalan en 9to5Google, Spotify todavía no ha actualizado sus páginas de soporte para indicar que el streaming a dispositivos con Google Assistant ha quedado restringido a las cuentas premium, pero cabe esperar que lo haga en algún momento. También exponen que hay un pequeño bypass que podemos hacer, que es vincular la cuenta gratuita de Spotify a Google Home y pedirle a Google que ponga una lista o un podcast en particular, pero tocará esperar para ver si Spotify restringe también esta opción.

En cualquier caso, parece que la reproducción vía AirPlay sigue operativa, ya que nosotros hemos podido emitir música a un HomePod mini sin ningún problema, como se ha podido hacer hasta ahora. La limitación parece que se aplica solo a los dispositivos con Google Assistant y la única forma de volver a usarlos como hasta ahora es pasar por caja y adquirir una cuenta premium.

Y en ese sentido, Spotify ofrece varios planes. El más modesto es el individual, que vale 9,99 euros. Luego tenemos Duo, que es para dos personas que vivan bajo el mismo techo por 12,99 euros; el plan Familiar, que son seis cuentas premium por 15,99 euros y el plan para estudiantes, que vale 4,99 euros mensuales.

Vía | 9to5Google