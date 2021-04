Spotify lanzará su propia suscripción a podcasts y no se quedará con un porcentaje como Apple, adelanta el WSJ

Esta semana hemos tenido evento de Apple y una de las novedades es el servicio de suscripción a podcasts. La idea es ofrecer a los creadores la posibilidad de monetizar a sus oyentes, que podrán establecer el precio que quieran. Eso sí, Apple sacará tajada, ya que se quedará con el 30% de la suscripciones de pago durante el primer año, un porcentaje que se reducirá al 15% a partir del siguiente año.

Tras este anuncio, Spotify, que lleva tiempo apostando fuerte por los podcasts, parece no querer quedarse atrás. Y es que según adelanta el Wall Street Journal citando a personas conocedoras del asunto (que permanecen en el anonimato), Spotify va a anunciar la semana que viene su propio servicio de suscripción y, a diferencia del modelo de Apple, no se quedará con nada.

Suscripciones también en Spotify

Apple Podcast.

Tal y como adelanta el WSJ, el plan de Spotify es ofrecer un programa de suscripciones a los creadores a partir de la semana que viene. Según el rotativo estadounidense, Spotify permitirá a los creadores establecer el precio que consideren y no se quedará con ningún porcentaje. Así pues, y en principio, si un podcast son cuatro euros mensuales, los cuatro euros deberían ir a parar a manos del creador.

Otro punto llamativo que detalla el WSJ es que, en el caso de iOS, Spotify redirigirá a los usuarios de la app a una web desde la que podrán proceder a la suscripción. Con ello Spotify busca evitar que Apple se quede con un 30% de la suscripción, que es lo que pasaría si se tramitase a través de la pasarela de pagos de Apple.

Por el momento toca esperar a que Spotify desvela sus planes por completo, si es que finalmente llegan a materializarse. No podemos olvidar que se trata de un adelanto del WSJ que no ha sido confirmado por Spotify. Además, habrá que conocer todos los detalles referentes a las analíticas que proveerá Spotify a los creadores de podcasts y cuál será el proceso para subir el contenido a la plataforma.

En el caso de Apple Podcasts, los podcasters tienen que pagar 19,99 dólares al año para entrar en el programa y no pueden subir los podcasts exclusivos mediante RSS, sino que deben hacerlo a través de la propia plataforma de Apple. Como señalan en The Verge, Spotify no ha aceptado nunca RSS, así que seguramente el proceso sea similar. En cualquier caso, habrá que ser pacientes y esperar a que Spotify mueva ficha.