Instagram fuerza a los usuarios a añadir su cumpleaños: de lo contrario pronto no se podrá usar la app

Desde hace años Instagram pide a los usuarios indicar su fecha de nacimiento en la configuración de la cuenta. Dicen que ya tienen este dato de la mayoría de usuarios, sin embargo aún hay algunos que no han indicados edad. Ahora la red social ha comenzado a pedir la edad de forma intensificada, dando un ultimátum a quién no la ofrezca: no poder usar más la app.

La petición para añadir la edad aparecerá en una ventana emergente dentro de la app. Un mensaje indica que no se hará pública la fecha y que se mantendrá privada. Hay un botón para rechazar añadir la fecha de nacimiento, pero no va a estar ahí para siempre. Si el usuario rechaza varias veces el mensaje para añadir la edad, la app eventualmente no será usable más.

Por otro lado, mientras se utiliza la app también pueden aparecer publicaciones que están ocultas. Estas publicaciones están ocultas porque posiblemente no cuentan con un contenido apto para menores. Por lo tanto, aparecerá un botón para añadir la edad del usuario antes de poder mostrar ese tipo de publicaciones.

¿Por qué todo esto? Según Instagram, es parte de sus esfuerzos para ofrecer mejores herramientas de protección a menores. Por ejemplo para no permitir la segmentación de anuncios a menores, no permitir a mayores enviar mensajes a menores o para evitar mostrar contenido explícito a menores. Instagram tiene como edad mínima fijada los 13 años, por lo que hay menores (legalmente) en la red social. Igualmente, también plantean una versión para niños.

IA para determinar si el usuario miente sobre su edad

Un detalle curioso que menciona Instagram es el hecho de que reconocen que algunas personas pueden mentir sobre su edad. A fin de cuentas, sólo hay que poner una fecha en la app, sin tener que confirmarla ni comprobarla con ningún documento oficial. Son conscientes de ello y tienen una futura solución: inteligencia artificial.

Según explican, están utilizando una inteligencia artificial (en fases tempranas) que estima si los usuarios están mintiendo o no sobre su edad. Para ello se basan por ejemplo en aspectos como si se les ha felicitado en una publicación por su cumpleaños. Si tienen dudas sobre un usuario, se le pedirá otros métodos extra para confirmar su edad. Igualmente, está en pruebas aún.

Vía | Reuters

Más información | Instagram