Google está probando 'Play Pass': una suscripción mensual a cientos de apps y juegos de pago sin anuncios ni compras in-app

En las tiendas de apps solemos encontrar diferentes modelos de negocio: apps gratuitas, apps gratuitas con compras in-app, apps de pago, apps de suscripción... A todos estos métodos se les está sumando uno nuevo: una suscripción general para acceder a un catálogo completo de apps y juegos de pago. Apple lo hará con los juegos en octubre gracias a 'Apple Arcade' y Google va a seguir un camino muy similar con 'Google Play Pass'.

Según ha podido averiguar Android Police, Google está probando este nuevo servicio de suscripción que permitiría acceder a "cientos de apps y juegos premium, sin anuncios o compras in-app". Todo a cambio de 4,99 dólares más impuestos. Eso sí, el precio podría variar si se lanza de forma definitiva para todos los usuarios y dependiendo del país. Un responsable de Google ha confirmado que este servicio está en pruebas.

Ya el año pasado aparecieron los primeros indicios de este servicio. Primero apareció en una encuesta de Google Opinion Rewards y posteriormente en el código fuente de Google Play. Ahora ya tenemos capturas del servicio operando en pruebas para algunos usuarios.

Un pago mensual, cientos de juegos y apps

Según se puede apreciar en las fotos 'Google Play Pass' dispondrá de "un seleccionado catálogo de juegos de rompecabezas a apps de música premium y todo lo de en medio". Google no especifica el catálogo al completo, pero incluye juegos, apps de música, apps de salud y en principio una variedad de categorías de Google Play. En las imágenes aparecen juegos como 'Threes', 'Stardew Valley', 'Marvel Pinball', 'Monument Valley', 'Limbo', 'An Old's Man Journey' y 'Life is Strange'.

Capturas de 'Google Play Pass' en un teléfono Android. Vía Android Police.

Aquí lo que hay que tener en cuenta es que son apps y juegos seleccionados, no se obtiene acceso a todo lo que sea de pago en Google Play. Esto es así porque (si es como Apple Arcade) Google tiene que llegar a acuerdos con cada uno de los desarrolladores para incluir sus apps y juegos en el catálogo. Probablemente apps de contenido puro como Netflix o Spotify no se encuentren dentro de 'Google Play Pass', aunque es curioso que en una de las capturas aparezca "apps de música premium".

De momento el servicio se encuentra en pruebas y para tan sólo un número limitado de usuarios. El precio también puede variar con el tiempo, la región del mundo donde llegue o el plan escogido (hay por ejemplo plan familiar). En cualquier caso, se ofrecen 10 días de prueba gratuitos para experimentar con el servicio.

4,99 dólares mensuales es una suscripción relativamente económica si finalmente llega a este precio. Todo dependerá de los juegos y las aplicaciones que incluya. Extrapolando las cosas, se rumorea que 'Apple Arcade', cuando llegue en otoño, costará aproximadamente 10 dólares y se sabe que sólo incluirá "cientos de juegos", nada de apps.

Vía | Android Police