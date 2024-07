Encontrar un contacto en la marabunta de chats de WhatsApp puede ser difícil. Lo nuevo de la app llega para solucionarlo

¿Cuántos chats tienes abiertos ahora mismo en WhatsApp? No activos, sino abiertos, es decir, conversaciones con personas con las que llevas meses sin hablar o grupos de los que no te has salido a pesar de llevar eones sin actividad. Sean los que sean, lo que está claro es que esta marabunta de conversaciones pueden hacer que encontrar un contacto o grupo concreto sea complicado, así que WhatsApp ha dado con una solución: los favoritos.

Un nuevo filtro. Hace alguna semanas WhatsApp se actualizó para añadir los filtros. Gracias a este sistema podemos filtrar, valga la redundancia, las conversaciones y ver solo las pendientes de lectura o los grupos. Pues ahora llega uno nuevo: favoritos. Como su propio nombre indica, en este filtro podremos añadir aquellas conversaciones (sean individuales o grupales) que queramos tener siempre a mano.

¿No había algo parecido? Sí, más o menos: los chats anclados. Estos chats se pegan a la parte superior de la pantalla principal para estar siempre a mano, pero lo cierto es que la función está limitada. ¿Por qué? Porque solo es posible anclar cinco conversaciones y es posible que tengamos más de chats importantes que tener a mano (familia, amigos, compañeros de trabajo, tu equipo del 'LoL', el grupo de padres y madres del cole...).

Así se añade un grupo a favoritos en WhatsApp | Imagen: Xataka

Los favoritos. Para solucionar este pequeño inconveniente llegan los favoritos. Al añadir un contacto o grupo a favoritos, podrás obviar el resto de conversaciones que tengas abiertas y ver solo las que tú decidas. Para marcar un contacto como favorito simplemente hay que hacer una de estas cosas:

En la pantalla de chats o llamadas, mantén pulsado un contacto o grupo, pulsa en los tres puntitos y selecciona "Marcar como favorito".

En la propia pantalla del filtro "Favoritos", elige los contactos que quieras añadir.

El orden no importa, ya que es posible reordenarlos en cualquier momento.

Despliegue gradual. WhatsApp anunció esta función hace apenas unas horas y su despliegue está siendo gradual. De acuerdo a la compañía, "estamos implementando esta función entre los usuarios hoy, y estará disponible para todos en las próximas semanas". Sera cuestión de tiempo que esté disponible para todos. En cualquier caso, nunca está de más asegurarse de que tenemos la aplicación actualizada.

