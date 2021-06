La beta de WhatsApp ya permite enviar fotos y vídeos que solo se pueden ver una vez

Se vienen novedades interesantes a WhatsApp. Tal y como han comprobado desde WaBetaInfo, en la nueva beta de WhatsApp ya se ha activado el envío de fotos y vídeos que solo pueden verse una vez. Una vez nuestro contacto haya visto el contenido, este se eliminará automáticamente y no podrá volver a verse.

De acuerdo al conocido filtrador de funciones de WhatsApp, esta nueva opción ya debería estar disponible para todos los usuarios de WhatsApp beta y cabe esperar que, en algún momento, llegue a la versión estable. No obstante, WhatsApp suele tomarse este tipo de despliegues con calma, por lo que seguramente toque esperar.

¿Has visto la foto? Pues la borro

Esta nueva función no tiene mucho misterio. Tal y como podemos ver en las capturas de WaBetaInfo, al mandar una foto o vídeo nos aparece un botoncito al lado del botón de enviar (una posición un tanto peligrosa, por cierto) con un uno dentro de un círculo.

Si pulsamos ese botón, la foto o vídeo que mandemos solo podrá verse una vez. Cuando el contacto cierre la imagen, la foto o vídeo se eliminará. No obstante, la función no tiene detección de capturas de pantalla, por lo que el remitente no podrá saber si la persona al otro lado ha hecho una captura del contenido o grabado la pantalla.

Lo que sí podemos saber es si el contacto ha abierto la imagen. De hecho, en el propio chat aparece la burbuja del mensaje y el texto "Opened" o "Abierto". En el caso de enviar el contenido a un grupo, dejando pulsada la burbuja del mensaje podremos ver a quién se le ha entregado el mensaje, quién lo ha visto y quién ha abierto el contenido.

Dicho lo cual, conviene recordar que esta función solo está disponible en la beta de WhatsApp para Android. Para tenerla en iOS tocará esperar un poco más. Sobre su llegada a la versión estable, es probable que lo haga en algún momento (como ha pasado en otras tantas ocasiones), pero por el momento no hay una fecha concreta. Cuestión de tiempo.

Vía | WaBetaInfo