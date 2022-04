Apple se lanza a “limpiar” su App Store: borra aplicaciones que llevan tiempo sin recibir actualizaciones

No actualización, no party. Apple ha decidido hacer “limpieza” en su App Store y eliminar aplicaciones que lleven cierto tiempo sin recibir mejoras. El aviso lo han dado los propios desarrolladores, quienes han compartido en redes un mensaje en el que supuestamente la compañía de Cupertino les advierte de que sus creaciones llevan “un periodo de tiempo” significativo sin actualizarse y les da un margen de aproximadamente un mes para cambiar esa situación. En caso contrario, avisa: las retirará.

El mensaje lo compartía Robert Kabwe, desarrollador de Protopop Games y creador de Motivoto, juego que recibió su última "puesta a punto" en marzo de 2019. “Esta app no se ha actualizado en un periodo de tiempo significativo y está previsto que se retire de la venta en 30 días", recoge el aviso.

En su correo, Apple explica el alcance de la medida y qué debe hacer el desarrollador si quiere que su app se mantenga en la Store: "Puede mantener esta app disponible para que los nuevos usuarios la descubran y descarguen de la App Store enviando una actualización para su revisión en un plazo de 30 días", precisa. Su retirada, en cualquier caso, no afectaría a los usuarios actuales.

30 días para una puesta a punto

Kabwe no es el único desarrollador que ha compartido un mensaje similar en Twitter. Otro caso, recogido por The Verge, es el de Kosta Eleftherou, creador del teclado FlickType Apple Watch y quien ayer lamentaba que la empresa de Cupertino haya borrado una de sus herramientas: “Apple eliminó una versión de mi teclado FlickType que atendía a la comunidad de personas con discapacidad visual porque no la había actualizado en dos años”. En contraste, apunta Eleftherou, juegos como Pocket God seguirían disponibles en la tienda online pese a llevar años sin recibir mejoras.

“He recibido un correo esta mañana diciendo lo mismo sobre una de mis apps. No tiene ningún informe de caída, sigue recibiendo descargas después de cinco años, no necesita una v2 y Apple decide que es el momento de irse debido a los rápidos cambios de versión. No tengo tiempo de impulsar un cambio significativo”, abunda también vía Twitter Simon Barker.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR — Protopop Games (@protopop) April 23, 2022

No es la primera vez que Apple muestra su intención de eliminar apps que lleven tiempo sin adaptarse. En septiembre de 2016 la compañía ya informó a los desarrolladores de su intención de iniciar un proceso para localizar y eliminar aplicaciones “problemáticas”, que no se hubiesen actualizado para resultar compatibles con las versiones más recientes de iOs y macOS.

En una publicación sin fecha colgada en su propia web, Apple señala que está “implementando un proceso continuo de evaluación de apps, eliminando aplicaciones que ya no funcionan según lo previsto, no siguen las pautas de revisión actuales o están desactualizadas”.

.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”



Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. pic.twitter.com/iflH70j7q4 — emilia ✨ (@lazerwalker) April 23, 2022

“¿Qué pasará si se encuentra un problema con mi app? —abunda la web, a modo de guía— El equipo de la App Store se comunicará con usted y le pedirá que realice los cambios necesarios para que su aplicación permanezca en la App Store. Sin embargo, las aplicaciones que fallen al iniciarse se eliminarán inmediatamente”. En su página la compañía ya adelanta que el margen que dará a los profesionales para la "puesta a punto" de sus creaciones es de 30 días. Que la app desaparezca de la Store no supondrá, en cualquier caso, que los usuarios que ya la hayan descargado y la estén usando puedan seguir haciéndolo. “Seguirá siendo completamente funcional”, señala.

I received an email this morning saying the same about one of my apps, it hasn’t got any crash reports, still gets downloads after 5 years, doesn’t need a v2 and Apple decide it’s time to go 🤷‍♂️ due to swift version changes I don’t have time to push a meaningful change — Simon Barker (@allthecode_) April 23, 2022

Had the same happen to me with my previous game. I can't upgrade it because the engine I was using went defunct. I still have players asking me where to download it 6 years later. I managed to upload my apk to my website but we can't sideload iOS apps unfortunately. — Fire Biscuit Games (@firebiscuitgame) April 23, 2022

Para desarrolladores como Kabwe la exigencia de Apple no hace más que poner “una barrera injusta” para los profesionales independientes. "¿Las actualizaciones arbitrarias de aplicaciones en pleno funcionamiento son una parte necesaria de nuestro flujo de trabajo de desarrollo?”, censura.

"Ahora necesito desenterrar mi archivo de proyecto, actualizar la versión de Unity para asegurarme de que cumpla con los requisitos de la App Store, reconstruir, volver a probar, volver a enviar todo para obtener exactamente el mismo juego en el mismo lugar exacto en el que estaba antes. Para mí, este tipo de sorpresas es la peor parte de hacer juegos”, lamenta el creador de Motivoto.

Imagen de portada | Bagus Hernawan (Unsplash)