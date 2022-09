Lenovo Glasses T1, primeras impresiones: la apuesta más arriesgada de Lenovo convence, aunque no enamora (aún)

Lenovo es una compañía dispuesta a asumir riesgos. Reconozco que fue lo primero que pensé cuando me puse estas gafas decidido a averiguar si la experiencia que nos propone esta marca con este dispositivo realmente merece la pena. Estas Glasses T1 son un soplo de aire fresco, y no cabe duda de que esto juega claramente a su favor.

Han sido diseñadas para que las conectemos a nuestro smartphone, ordenador portátil o tableta con el propósito de mejorar nuestra experiencia en tres escenarios de uso diferentes: con juegos, con películas y series, o bien cuando necesitamos trabajar con documentos confidenciales y queremos cerciorarnos de que nadie está cotilleando. Las hemos probado, y os aseguramos que es uno de esos productos que no te dejan indiferente.

Lenovo Glasses T1: especificaciones técnicas



características paneles Micro-OLED resolución 1920 x 1080 puntos (para cada ojo) relación de contraste 10 000:1 refresco 60 Hz conectividad USB-C sonido Altavoces estéreo integrados CERTIFICACIONES Certificación TUR de protección frente a la luz azul

Certificación TUR para reducir el parpadeo COMPATIBILIDAD Android (mediante USB de tipo C)

Windows

iOS y macOS (mediante conector Lightning y adaptador HDMI) precio No disponible

Estas gafas son resultonas, pero les vendría bien ser más estilizadas

Antes de que indaguemos en la experiencia que nos proponen estas gafas en un escenario de uso real merece la pena que echemos un vistazo a sus características físicas. No cabe duda de que lo más importante en un dispositivo como este son las especificaciones de los paneles que se responsabilizan de entregarnos las imágenes, y, en teoría, van bien servidas.

Sus dos matrices OLED Full HD trabajan con una frecuencia de refresco de 60 Hz y tienen una relación de contraste de 10 000:1. En la siguiente sección de este artículo comprobaremos si realmente están a la altura si nos ceñimos a su calidad de imagen. No obstante, antes de llegar ahí es importante que no pasemos por alto el diseño y la construcción de estas gafas, y me temo que en este terreno nos dan una de cal y otra de arena.

Tienen muy a su favor una construcción robusta que nos invita a manipularlas sin temor a dañarlas. De hecho, cuando las tienes en las manos y te las colocas no transmiten la más mínima sensación de fragilidad. Además, y este es otro punto importante que las hace aptas para un abanico muy amplio de usuarios, pueden ser utilizadas junto a gafas de corrección visual.

En el paquete de estas Glasses T1 Lenovo nos entrega tres soportes ajustables de distinta anchura con el propósito de invitarnos a encontrar aquel que se acomoda mejor sobre nuestra nariz. No cabe duda de que la ergonomía es muy importante en un dispositivo como este, y es una buena idea que esta marca cuide este apartado. De lo contrario nuestra experiencia durante sesiones de uso prolongadas podría resentirse.

Sin embargo, y esto, honestamente, es lo que menos me ha gustado de este dispositivo, en lo que se refiere a su diseño estas gafas tienen un margen de mejora importante. Y es que no son estilizadas. Nada estilizadas. No me parece imprescindible que sean las gafas más bonitas del mercado, pero creo que sería positivo que pasen lo más inadvertidas posible cuando las utilizamos en público, y esta condición no la cumplen. Llaman la atención, y no precisamente por su belleza.

Así se las gastan cuando las conectamos a nuestro smartphone

Estas gafas son compatibles con dispositivos Android, Windows, iOS y macOS. La comunicación entre las Glasses T1 y nuestro smartphone, ordenador portátil o tablet se resuelve recurriendo a un cable (no son unas gafas inalámbricas), y tenemos dos opciones: utilizar una interfaz USB-C plenamente funcional, que es la opción adecuada para los dispositivos con Android o Windows, o bien un adaptador con conector Lightning, que es el camino que tendrán que seguir los usuarios de los dispositivos de Apple.

Durante esta primera toma de contacto tuve la oportunidad de conectarlas a un teléfono móvil con Android, y la experiencia que nos proponen en este escenario de uso está bastante conseguida gracias en gran medida a lo ingeniosa que es la solución que han implementado los ingenieros de Lenovo para resolver la interacción entre el usuario y las gafas.

Y es que para utilizarlas tenemos que instalar en nuestro móvil una app que transforma su pantalla en un touchpad, de modo que actuando sobre ella podemos movernos a través de la interfaz de las gafas. La interacción en estas circunstancias es parecida a la que nos propone un smartphone o una tablet, por lo que no tengo nada que objetar a esta solución.

Mis primeras sensaciones una vez metido en harina fueron positivas. Es importante que antes de colocarnos las gafas nos cercioremos de que estamos utilizando el soporte de apoyo sobre nuestra nariz adecuado, pero una vez que hemos resuelto este pequeño desafío estas gafas son bastante cómodas. Eso sí, esperaba que fuesen un poco más ligeras.

Es importante que antes de colocarnos las gafas nos cercioremos de que estamos utilizando el soporte de apoyo sobre nuestra nariz adecuado

En principio su peso no me parece un problema, pero solo he podido probarlas durante unos 10 minutos, y no es suficiente para valorar con precisión si su ergonomía es la adecuada para permitirnos disfrutarlas durante una sesión de uso prolongada.

Aún nos queda indagar en otro apartado esencial: su calidad de imagen y sonido. Incorporan unos altavoces capaces de entregarnos un nivel de presión sonora y un detalle convincentes, así que no tengo nada que objetar en este ámbito. Sin embargo, en lo que se refiere a su calidad de imagen mis sensaciones durante esta primera toma de contacto no fueron tan positivas.

Los paneles OLED Full HD nos entregan unas imágenes con una resolución, un color y un contraste suficientes, pero sus prestaciones no me impresionaron, y creo que un producto como este necesita provocar en el usuario un cierto impacto cuando lo prueba por primera vez. Curiosamente las matrices orgánicas de estas gafas son translúcidas, de modo que podemos ver de forma tenue a través de ellas.

Esta característica tiene dos consecuencias en las que merece la pena que nos detengamos. Por un lado nos permite ser conscientes de nuestro entorno, algo que puede ser importante si estamos utilizando las gafas en un espacio público. Pero, por otro lado, la percepción del espacio que nos rodea puede interferir con la experiencia que nos proponen los contenidos que estamos disfrutando, especialmente si se trata de una película o un videojuego.

Nos han gustado, pero les falta el 'efecto ¡guau!' que necesitan para enamorarnos

Lenovo nos propone estas gafas para mejorar nuestra experiencia cuando trabajan codo con codo junto a nuestro smartphone, tablet u ordenador portátil. Y sí, nos ofrecen una inmersión en nuestras películas y videojuegos muy satisfactoria. Además, también resultan útiles cuando estamos manipulando documentos confidenciales y nos preocupa que alguien pueda observar la pantalla de nuestro portátil o teléfono móvil sin que nos demos cuenta.

Lo que les falta para desencadenar el 'efecto ¡guau!' es un diseño más estilizado y un apartado visual más impactante

Pero, como hemos visto, tienen margen para mejorar. En mi opinión lo que les falta para provocar ese 'efecto ¡guau!' que un dispositivo como este debería desencadenar en el usuario cuando lo prueba por primera vez es un diseño más estilizado y un apartado visual más impactante. Quizá en una próxima revisión Lenovo nos sorprenda refinando estas áreas. Ya veremos.

Un último apunte para concluir. Estas Glasses T1 se pondrán a la venta en China a finales de este año, aunque Lenovo todavía no ha dado a conocer su precio. Durante 2023 llegarán también a otros mercados, pero esta compañía china no ha especificado a cuáles, por lo que no sabemos si finalmente estarán disponibles en España. Esperemos que sí lleguen para que los usuarios a los que les llamen la atención tengan la oportunidad de hacerse con ellas.