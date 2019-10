Los AirPods 3 aparecen filtrados en la última beta de iOS 13.2, y la cancelación de ruido se plantea como característica estrella

Los AirPods han conquistado a millones de usuarios y se han convertido en un verdadero filón para Apple, que podría estar ahora a punto de presentar una nueva versión de sus auriculares inalámbricos.

Así lo indica la beta de iOS 13.2, la última versión de la plataforma móvil de Apple en la que aparece el icono de los hipotéticos AirPods 3 y en el que se indica además cómo habrá varios modos de escucha entre los que se plantea el esperado modo de cancelación de ruido.

Esa sería sin duda la opción estrella de unos auriculares que podrían competir en este terreno con productos como los Sony WF-1000XM3 que desde su aparición han brillado en este apartado, aunque se tratara de un formato de auriculares muy distinto.

Un usuario llamado Guilherme Rambo que ha analizado el código de la beta de iOS 13.2 ha descubierto un icono que parece apuntar a esos AirPods 3. Este usuario sugiere que los auriculares contarían con un diseño distinto al de los AirPods que se habían comercializado hasta la fecha, algo que tiene sentido si como parece también estarán diferenciados con esa opción de cancelación de ruido.

